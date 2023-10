La Policía Local interviene más de 50 punteros láser no permitidos para la venta en el recinto ferial de Valdespartera

La Policía Local de Zaragoza intervino durante la tarde de este martes en el recinto ferial del Valdespartera más de 50 punteros láser no permitidos para la venta después de que uno de estos aparatos provocara daños oculares a un menor de edad.

Las patrullas investigaron diferentes puestos incautando medio centenar de dispositivos de distintos formatos y marcas catalogados como de tipo 3, cuya visión directa del haz es potencialmente peligrosa para las personas. Según informan fuentes policiales, este tipo de dispositivos "no tienen permitida la venta a consumidores finales, ni la entrega como regalo".

La inspección de consumo ya ha abierto una investigación y ha advertido de la peligrosidad del uso de estos punteros, cuyos propietarios deben abstenerse de usarlos como recomendación de la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios.

De la misma manera, recomiendan la entrega de dichos dispositivos en un centro oficial, para la retirada definitiva de la circulación de estos modelos detectados tipo 3, evitando algún daño accidental posterior por el mal uso del dispositivo.

Red de alerta e inspección de consumo en Aragón

En los nueve primeros meses de este año se ha alertado un total de 11 punteros láser, 7 de ellos a nivel nacional. El número de actuaciones inspectoras llevada a cabo en ese mismo periodo, referentes a este tipo de productos, asciende a 248, habiéndose visitado 135 establecimientos.

En ninguna de esas inspecciones se ha localizado este tipo de productos. No obstante, la posibilidad de acceder a la compra online o en ferias y mercadillos está presente y debe advertirse de ello. Los comerciantes tienen especial responsabilidad sobre los productos que ponen a la venta, por lo que, en el caso de vender estos artículos deben vigilar que cumplen con las normas de seguridad y etiquetado y atender sistemáticamente los avisos de la Red de Alerta de Seguridad de los Productos.

Peligros de los punteros láser

Un uso indebido de un puntero, dirigiendo la luz al ojo de una persona puede provocar importantes lesiones oftalmológicas. Los riesgos que presentan los punteros de clase 3 y superiores son preocupantes. Las lesiones más habituales son oculares y dermatológicas.

En cuanto a la piel se traducirían especialmente en quemaduras y en el ojo varían desde lesiones maculares, cataratas por alteración del cristalino, queratitis o incluso quemaduras a nivel corneal.

La gravedad de la lesión dependerá de la longitud de onda del láser y del nivel de exposición alcanzado. Atendiendo a los riesgos citados las advertencias han de figurar siempre a partir de los de clase 2, con diversos pictogramas que indique los riesgos y/ o peligros que pueden presentarse. Resulta obligatorio que esas frases de advertencia, así como las instrucciones de uso, estén en castellano.

Alerta a los consumidores

El uso de estos artículos para menores está totalmente desaconsejado. Si bien la clase 1 no presenta riesgos, a partir de esta categoría sí podrían existir, ya sea por utilización de gafas o lentes o por una simple visión directa.

Por este motivo si se piensa regalar un producto de estas características a un menor hay que reconsiderar la decisión. Si un adulto utiliza un láser por su actividad profesional hay que mantenerlo alejado de los niños de manera que no puedan acceder porque "es atractivo y muy dañino".

Asimismo, deben adquirirse sólo aquéllos que vengan acompañados de un etiquetado en castellano y presenten las advertencias obligatorias. No hay que comprar estos productos en páginas web que no ofrezcan cierta garantía, ya que son muchos los casos en los que la clasificación que incorporan no se corresponde con la real.

Ante la duda, hay que considerar siempre que en el uso de estos artículos han de extremarse las precauciones, evitando la visión directa o con instrumentos ópticos. En ningún caso ha de proyectarse sobre otra persona porque puede causarle lesiones muy graves.