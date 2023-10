Solidaridad ciudadana para ayudar a "salir del bache" a una libroteca de Zaragoza víctima de un robo

"Ayer (por este viernes) al cerrar la Libroteca descubrí que me habían robado la recaudación más efectivo que tenía para pagos. El roto es enorme, máxime siendo un pequeño comercio de barrio. Siempre he presumido de barrio y sé que una sola persona, con una acción, no debe empañar el resto, pero estoy muy triste y enfadada", denunciaba hace unos días en sus redes sociales Karol Conti, al frente de la libroteca zaragozana El Gato de Chesire.

A las pocas horas de publicar ese mensaje, decenas de clientes, vecinos del barrio de Zalfonada y también las propias editoriales y autores con los que mantiene contacto esta libroteca de barrio se volcaron para ayudar a la joven a recuperar el dinero perdido a través de donaciones particulares de libros para una rifa solidaria o expresando -como es el caso de numerosos seguidores de sus redes sociales- su voluntad de participar en la venta de un calendario que lanzará para recuperarse del descalabro, que asciende a más de 1.800 euros.

"En los próximos días voy a intentar organizar una rifa de libros y la venta de un calendario con Zazpi (@laslecturasdelgato), que es el perfil donde cuelgo las reseñas de los libros que me mandan las editoriales, junto a la foto de mi gata con el ejemplar que ellos me mandan", explica esta librera, que el próximo mes de diciembre cumplirá una década al frente de este comercio de la margen izquierda.

Conti abrió este negocio que hoy regenta sola hace diez años. "Al principio tenía muy poquitos libros, eran solo cuentos ilustrados y con cafetería. Luego la normativa cambió, y tuvimos que quitar la cafetería, pero el negocio ha ido creciendo", relata.

Ahora vende juegos de mesa y libros para todas las edades -incluido novelas, que le demandaban la propia gente del barrio-, pero sin dejar de lado la lectura juvenil, de la que se declara "fan" y que ha sido siempre la "esencia" de este rincón de lectura zaragozano. "Siempre he defendido mucho la lectura juvenil, que no es una literatura de segunda, sino que cualquier persona puede leer esos libros y están siempre muy mal encasillados... Antes hablaba con una autora que es muy amiga mía y me decía que como he estado apoyándoles un montón de años con esto, ahora les toca devolverme ese apoyo", afirma Conti, que ha recibido ya varios pedidos y donaciones de autores y editoriales con los que trabaja.

"La idea de muchos era mandarme ejemplares para la rifa, y las editoriales de momento ya me han mandado dos pedidos. Otros autores han preferido hacerlo online o venir en persona, comprar su propio libro en mi librería, y luego donarlo para la rifa y dejarlo para el lote", señala.

Entre su clientela, reina también la misma voluntad de ayudar y sumar su pequeño granito de arena a la causa. "Hay vecinos escribiéndome todo el rato para que les llame en cuanto lance el calendario… Gente del barrio que lleva 10 años tratando conmigo y quieren ayudar en lo que pueden. Estoy muy muy agrecida con todas las palabras bonitas y todos los gestos tan altruistas que está teniendo todo el mundo. Ya no solo conocidos... hay también una chica de Las Palmas que me ha comprado el calendario y lo ha donado, porque no quiere que se lo envíe, personas que no me conocen de nada, más que de mi trabajo en redes recomendando libros, y como les gusta cómo lo hago ahora quieren colaborar", cuenta con una sonrisa Karol.

En su libroteca, además, organiza también encuentros con autores y cuentacuentos, y ha llegado a tener cuatro clubs de lectura orientados a diferentes edades. "Intento que haya siempre una o dos actividades al mes, y luego el club de lectura. Me gustaría hacerlo cada semana, pero a veces no llego", confiesa.

Denuncia en la Comisaría del Arrabal

Después de que el pasado viernes un amigo de lo ajeno se llevara la recaudación que ella guardaba en la trastienda de la libroteca, Karol denunció lo ocurrido en la comisaría del Arrabal, que investiga ahora los hechos. "Pienso que tuvo que ser en horario de mañanas, porque el jueves por la noche hice caja y todo estaba normal. Pero el viernes por la noche, al ir a echar mano para guardar la retirada de efectivo, vi que no estaba donde lo guardo siempre, que es el mismo sitio desde hace diez años... Ese día nos íbamos a cenar con mi padre por su cumpleaños, y al volver revolvimos otra vez todo y nos paramos en el parquin de al lado, donde mi padre encontró la bolsa del dinero tirada en el suelo, entre una furgoneta y un coche, a tres pasos de la librería... Puse denuncia esa misma tarde en la Policía pero aún no sabemos nada... Les insistí bastante en si podían mirar las cámaras de los portales, porque a lo mejor se les ve pasar o esconderse entre coches...", cavila esta librera.

El robo sufrido empaña en cierto modo el "bonito" momento personal que están viviendo Karol y su mujer, Pilar, embarazada de cuatro meses. "En la librería compartimos siempre de forma original libros relacionados con mamás y mucha gente estaba queriéndonos dar la enhorabuena ahora por el embarazo, y se encuentra con esto. Me da rabia, porque deberíamos estar pensando en cosas del bebé y sin embargo estás todo el tiempo pensando en cómo puedes recuperar el dinero que has perdido, que al final es como trabajar un mes gratis... más todos los gastos extras que tiene el negocio. Hay días que no dormí nada pensando en quién podía haber sido y dándole vueltas a todo", lamenta Karol.

En el lado contrario, se queda con todas las muestras de solidaridad y cariño recibidas y la ilusión volcada en sacar adelante esta rifa para superar este pequeño bache por la pequeña que está en camino. "No todo son malas noticias... y tenemos la alegría que ya habíamos compartido con nuestros seguidores, vecinos y clientes de que vamos a ser mamis, e intentaremos centrarnos en todas las cosas buenas que pasan en la vida", concluye Karol, "muy agradecida" con esa "bonita comunidad" que han creado en este tiempo y que, sin duda alguna, estos días les está demostrando su apoyo.