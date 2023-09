Ponen en busca y captura al padre que maltrató y dejó ciego a su bebé en Zaragoza

David Gabriel C. B., de 41 años, fue puesto ayer en busca y captura tras no presentarse al juicio por las graves lesiones causadas a su propio hijo cuando este no era más que un bebé de 4 meses. Ahora tiene 18 meses y unas secuelas tan graves que tiene reconocido un 81% de discapacidad, puesto que lo dejó ciego del ojo derecho y tiene muy poca visión en el izquierdo. Además, presenta un retraso psicomotor y madurativo.

Los hechos se produjeron en la noche del 20 de mayo de 2022. David Gabriel C. B. estaba al cuidado de sus hijos menores –el bebé y un niño de 9 años–, ya que su mujer trabajaba de noche en una fábrica. Como el pequeño no paraba de llorar, sobre las 2.00 cruzó varios mensajes con su pareja quejándose. La mujer le aconsejó que lo balancease y le diera un biberón o lo pusiera en el cochecito y tuviera paciencia. Él respondió que no podía hacerlo ya que tenía que descansar para ir a trabajar.

En un momento dado, y según constataron los médicos, le pegó un bofetón en la mejilla y lo zarandeó con tanta virulencia que perdió el conocimiento. Después, el acusado envolvió a su hijo en una toalla mojada y lo depositó en su hamaca. A las 4.30, la pareja intercambió nuevos mensajes y él le dijo que ya estaba de camino al trabajo, que el niño había estado «dando mal hasta el último momento» y que «justo se había dormido cinco minutos antes» de que la abuela llegara al domicilio.

La mujer declaró después ante la Policía que notó al bebé «asustado», con la mirada «perdida» y envuelto una toalla empapada en agua. En cuanto la madre llegó al domicilio, pasadas las 6.00, y vio el estado de su hijo, lo llevó rápidamente al hospital. El bebé sufría graves lesiones consistentes en encefalopatía aguda, crisis epilépticas, retinopatía hemorrágica bilateral severa, y neuropatía óptica. Tuvo que estar once días en la uci pediátrica y las lesiones tardaron en estabilizarse 252 días.

La Fiscalía solicita una condena de diez años de prisión como autor de un delito de lesiones agravadas, con la agravante de parentesco. Además, pide 11 meses de cárcel por un delito de maltrato, y el alejamiento del menor durante 13 años. Le reclama el pago de 10.230 euros por las lesiones causadas y 160.000 por las secuelas, además de una indemnización para la madre del niño de 90.000 euros en concepto de daño moral. Por su parte, la acusación particular, ejercida por el abogado Javier Rodríguez Domínguez en nombre de la madre, eleva la pena de cárcel a 12 años, el alejamiento a 15 y la indemnización a 456.901 euros. Mientras, la defensa, a cargo de los letrados Carmen Sánchez y Luis Ángel Marcén, pidieron la absolución, ya que negó los hechos.