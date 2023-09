Zaragoza vibra al ritmo del Vive Latino: "Es un lujo que haya una cita así en la ciudad"

Los abanicos, sombreros de paja y gafas de sol han sido los claros protagonistas en el arranque de la segunda edición del festival Vive Latino de Zaragoza, una de las citas más esperadas del año para los amantes de la música en directo. Así lo han demostrado quienes, desde horas antes, aguardaban impacientes a la apertura del recinto.

Eran las 16.00 cuando, bajo un sol de justicia y una temperatura de 33 grados. Medio centenar de personas se agolpan al otro lado de la valla de seguridad. Marcos Lázaro Sánchez, vecino del barrio de La Jota de 18 años, era el primero en llegar al recinto este viernes, con dos pancartas de cartulina amarilla bajo el brazo dedicadas a su artista favorita. "He llegado a eso de las 11.00 de la mañana para estar en primera fila durante el concierto de Julieta Venegas. Hasta que no salga ella, no me pienso mover de allí para nada", explicaba, contundente.

Junto a él, dispuestos a disfrutar de los 39 grupos y solistas que actuarán en el festival durante este viernes y mañana sábado, se encontraban Joanna Spencer (44) y Andrés Romero (43), naturales de Colombia aunque recalcaban que "maños de adopción". En su caso entraban al recinto Expo pasadas las 15.00 para ver a algunos de sus artistas favoritos, cómo Juanes, Julieta Venegas y Elefantes.

"Estamos aquí por amor al arte, a la música y a este festival, que lo estaba pidiendo la ciudad como se demostró con la respuesta del público el año pasado. Es un lujo que haya una cita así en Zaragoza", afirmaban.

Marcos Lázaro Sánchez junto a las pancartas dedicadas a su artista favorita. Toni Galan

A las 16.22 cuando se producía la ansiada apertura de puertas, que muchos de los presentes realizaban corriendo, como Jorge Covarsi, llegado desde Badajoz a primera hora de la tarde para disfrutar de su primer Vive Latino. Finalmente, y tras una carrera, era el primero en cruzar el cordón de seguridad del recinto, vinilo en mano, pues es un gran coleccionista de discos: "Tengo entre 8.000 y 10.000, y también colecciono púas".

En su caso, al ser uno de los 20 primeros en llegar, durante la velada tendrá la oportunidad de conocer en persona a algunos artistas durante las firmas. En su opinión, el cartel de este año es inmejorable: "He venido sobre todo por Juanes, Calamaro, Arde Bogotá, Viva Suecia o Julieta Venegas. Ojalá hicieran esto más cerca de Badajoz".

Hasta las 16.40 no empezaba la fiesta, en este caso con Lucía Tacchetti sobre el escenario Embou. Minutos antes, muchos de los primeros en llegar se sentaban en las zonas de sombra y césped mientras aguardaban el arranque de los primeros conciertos. Entre ellos otro zaragozano, Francisco Gómez (52) que llegaba junto a su hija, Inés (16), para disfrutar del festival en familia: "Compartimos gustos musicales y aficiones, así que hemos venido con muchas ganas". Entre sus favoritos del cartel, Viva Suecia y Xoel López.

Tampoco faltaban a la cita los influencers locales Juan Moneo y Laura Mateo, de Desustanciaos, que explicaban que el año pasado se quedaron con las ganas de asistir, "y este año no podíamos faltar". Además, destacaban el emplazamiento del Vive Latino: "Esta ubicación es única para celebrar eventos como éste tan cerca del centro de la ciudad, no se encuentra algo así en muchos lugares".

Francisco Gómez junto a su hija Inés en las zonas de sombra y césped. Camino Ivars

Para grandes y pequeños

No solo hay música en el Vive Latino. Brillantes y purpurina, fotomatón 360, un 'Quién es quién' gigante o un toro mecánico, han sido algunas de las actividades protagonistas de la primera jornada, junto a la zona gastro, en la que encontrábamos todo tipo de foodtrucks temáticas y un público de lo más variado.

Sin ir más lejos, este era el segundo festival de Álex, zaragozano de 2 años que llegaba muy bien preparado con sus gafas de sol, cascos reductores de sonido y crema solar, para disfrutar de la cita junto a su madre. Era el primero para Gael, de 22 meses, que llegaba acompañado de su padre, Nuno Santos: "Hemos venido a acompañar a mi esposa, que es mexicana y quiere ver a sus compatriotas. Lila Downs es nuestra favorita".

Segundo festival de Álex, zaragozano de 2 años Camino Ivars

También grupos de amigos que no se pierden una, y que se autodefinen a sí mismos como "festivaleros", como el grupo formado por Arturo Monforte, Sergio Martín, José Luis Sampériz, Jorge Pérez, Carolina Sánchez y Celia Vela. "Somos amigos, pero la música es algo de lo que más nos ha unido siempre", afirmaban, ataviados con sus camisas de colores, que tampoco podían faltar en esta cita.

Buen rollo y ambiente, y mucho color -y purpurina- de la mano de los chicos de Eurus events y Miriam Sánchez Makeup artista que de 19.00 a 01.00 colocarán pegatinas y maquillajes festivaleros a todos los presentes. Sin duda, uno de los espacios más solicitados del Vive Latino este año. "Es algo que se ha puesto de moda en los últimos años y que no podía faltar en un lugar así. Estamos encantadas de estar aquí", afirmaba Sánchez.