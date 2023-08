Una primera cita tras varios días de ‘chateo’ en redes acaba en un juicio por violación en Zaragoza

Se conocieron en una red social. En concreto, a través de Telegram, donde estuvieron tres días ‘chateando’ y conociéndose. Finalmente, ella, de 24 años, y él, de 45, pactaron mantener una primera cita. El hombre le dijo a la chica que trabajaba como camarero en hoteles de lujo y se ofreció a prepararle un buen desayuno, así que fue esta quien se desplazó a su casa para conocerlo. Sin embargo, aquel encuentro no fue como la joven había previsto y acabó en una denuncia por violación.

Los hechos que dentro de unas semanas juzgará la Audiencia de Zaragoza se remontan al mes de marzo de 2022, cuando la víctima y el acusado, Alfredo A. T., empezaron a cruzarse mensajes. La primera cita se fijó el día 24, fecha en la que él, como había anunciado, se encargó de preparar el desayuno. Cuando terminaron, ambos estuvieron un rato charlando en el sofá del salón, hasta que el dueño del piso propuso a su invitada mantener relaciones sexuales en su dormitorio.

En un principio, la joven no puso reparos. Pero cuando ya estaban sin ropa en la cama, cambió de opinión, ya que parece que el hombre se negó a usar preservativo. Según la Fiscalía y la acusación particular, a cargo del letrado Óscar Espinosa, ella le repitió en «varias ocasiones» que no practicaría sexo sin protección, pero Alfredo A. T. la sujetó con fuerza por los brazos y «la penetró en contra de su voluntad». Como la joven le dijo que parara y se echó a llorar, el acusado decidió parar y preguntarle si se ponía el preservativo. Y ella le habría contestado que sí porque «temía que continuara la relación sin protección».

ElMinisterio Público y el letrado de la víctima mantienen que en ese momento ella estaba ya en una «situación de bloqueo». «Y aunque empujaba al hombre con los brazos –para intentar que aquello acabara–, no era capaz de decir nada más». En cuanto consideró satisfechas sus necesidades sexuales, el encausado se apresuró a pedir a la mujer que se marchara del piso. Y ella se fue de inmediato a su casa.

"Lo siento, no quise hacerlo"

A la hora de presentar cargos contra el presunto agresor, las acusaciones se han basado en la declaración de la víctima y también en el reconocimiento implícito de los hechos que él habría hecho a través de un mensaje de Instagram. Porque, unas horas después de los hechos, la joven escribió al hombre diciéndole «me violaste». Y a ese mensaje él respondió con otro en el que podía leerse: «lo siento, no quise hacerlo, te lo juro». Sus disculpas iban acompañadas de una serie de emoticonos pidiendo perdón.

Recuerda el abogado de la denunciante en su escrito de calificación que antes de lo sucedido esta presentaba un cuadro clínico de graves trastornos psicológicos y psiquiátricos, situación que supuestamente se habría visto agravada tras la agresión sexual. Para la Fiscalía, «el procesado desconocía totalmente estas patologías psíquicas, pues se acababan de conocer y ella nada le había manifestado al respecto. El primero pide 10 años de cárcel, mientras que la acusación pública solicita una pena de 8 años.