Iris de Campos: "Tengo pasión por actuar desde que era una cría"

Usted es de Zaragoza, vive en Madrid, pero tiene un vínculo especial con la localidad de Olvés...Mi padre nació en Calatayud y tenemos una casita en Olvés. Desde el confinamiento, mi chico y yo la empezamos a reformar y es nuestro pasatiempo favorito. En Madrid vivimos en Chueca, y al final esto es un retiro brutal del jaleo que hay allí.

Se formó en la escuela de interpretación Cristina Rota, pero ¿cuándo surgió su pasión por las tablas?Desde que tengo uso de razón. Sé que suena a topicazo, pero es así. Empecé en el Teatro de la Estación en Zaragoza, con Cristina Yáñez, a los 15 o 16 años, y me acuerdo de que les dije a mis padres que quería ser actriz. Ellos me apoyaron desde el inicio. Le preguntaron a Cristina Yáñez qué salidas podía haber o cómo podía formarme.

¿Y qué contestó Cristina Yáñez?Recuerdo la frase que dijo: "Si quiere dedicarse a esto, que se vaya a Madrid y que no pruebe si hay agua o no". Vamos, que me tirase a la piscina. Y también comentó que aquello era como un ring de boxeo y que gana el que más aguanta, que al final es el camino el que te va llevando. Para mí es tal la pasión que no me imagino desvincularme de esto ni haber elegido otro camino. Desde que era una cría lo siento así.

Uno de sus principales trabajos dentro de la profesión es el de ‘coach’. ¿En qué consiste?Es el vínculo entre el director y el actor. En una serie diaria, donde el ritmo es completamente frenético y casi no hay tiempo de mimar el trabajo en sí, lo que intento es trabajar de manera concreta sobre algo que está ocurriendo en cada toma: desde ayudar al actor si necesita apoyo con el texto a aportar mi granito de arena y matizar sobre lo que está pasando en cada secuencia.

¿Está más presente que antes este tipo de trabajo en los rodajes?En las series diarias es bastante frecuente y para preparar pruebas de castin también se recurre a la figura del ‘coach’. La mirada de otra persona te da otros puntos de vista en los que a lo mejor no has caído o no has profundizado.

La vimos en un papel en la serie ‘Mercado Central’ y ahora en otro en ‘Amar es para siempre’...En esta última interpreto el personaje de Diana, una joven modelo que vive una historia de amor con Victoria, la hija de unos importantes empresarios de Confecciones Quevedo. En esta temporada ‘Amar es para siempre’ se centra en el año 1982, una época en la que por un lado España despertaba, pero por otro, y casi como ahora, había gente muy conservadora que se sentía amenazada por el despertar de otros.

¿También trabaja como ‘coach’ en esta ficción?Llevo tres temporadas siendo ‘coach’ en ‘Amar es para siempre’. Es lo que me permite dedicarme a trabajar como actriz tanto en ‘Amar es para siempre’ como en otros trabajos. Desgraciadamente, todavía no puedo decir que trabajo como actriz de manera constante y estable.

Entre otros proyectos, ha dirigido varios cortos y la ‘webserie’ ‘Chicos’...Ahora mismo estoy intentando reconciliarme un poco con las redes sociales porque he estado un poco peleada. Aparqué la ‘webserie’ ‘Chicos’ al no tener disponibilidad de horarios debido a mi trabajo como ‘coach’ y como actriz en ‘Mercado Central’. Ahora he creado en un canal de Instagram un personaje cómico que se llama Katrina, y con el que intento hacer una crítica de las ‘influencers’ y a esas personas que de alguna manera viven gracias a los ‘me gustas’, los ‘likes’ y los seguidores. Se trata de hacer un poco de comedia ahí y ver qué pasa, sin mayor pretensión. Es una manera de ir al gimnasio y estar activa.