Cipotegato 2023: "Es un sueño hecho realidad para mí y para mi familia y amigos"

¿Cómo se encuentra a medida que se acerca el 27 de agosto?

Por ahora estoy tranquila. Tengo más ganas de que llegue ese momento que nervios.

¿Qué le inspira más respeto?

Cuando se abra la puerta. Ya lo viví el año pasado.

Entonces era suplente. ¿Salió junto a la Cipotegato 2022?

Sí, salí del Ayuntamiento con ella para ver cómo era la salida con la cara descubierta, y la verdad es que impresiona bastante.

Es la cuarta mujer que encarna a este personaje tradicional de Tarazona. ¿Supone una presión añadida?

No, al contrario. Es un orgullo poder decir que voy a engrosar esa lista tan pequeña que había de mujeres Cipotegato.

¿Cómo se ha preparado físicamente durante todo este año?

He tenido que volver a calzarme las botas de deporte y a ponerme en forma:corriendo, un poco de bici, gimnasio... He aumentado la intensidad estos últimos dos meses, con entrenamientos diarios.

Es un reto que exige estar en muy buena forma.

Sí, eso es. Hay mucha gente que te ayuda, porque sola no podría hacerlo; pero si estás en buena forma física lo puedes disfrutar más y lo llevas mucho mejor.

¿El recorrido de este año tiene algún significado especial?

Simplemente quería hacer un recorrido muy vistoso, que no fuera muy largo, que pasara por edificios emblemáticos... Pararé en la plaza de Nuestra Señora, donde mi pareja tiene un bar.

Es una forma de acercar la fiesta a quien no acude a la plaza de España.

Claro. Así todo el mundo puede disfrutar y ver al Cipotegato por el centro de Tarazona.

¿Va a estar bien arropada?

Siempre hay gente que está todos los años haciendo pasillo, como anteriores Cipotegatos. Antes jugaba a rugby. Tendré a compañeros del equipo y a amigos distribuidos por la plaza para ayudarme a salir y a entrar.

¿Y qué tiene previsto hacer antes de las 12.00?

Almorzaré con amigos y familia y luego a esperar a que llegue el momento. Disfrutaré cada segundo lo máximo que pueda.

¿Será un sueño hecho realidad?

Totalmente. Y ya no solo solo mío, sino un sueño hecho realidad para mi familia y amigos.

¿Llevaba muchos años presentándose al sorteo?

Era la sexta vez.

¿Cómo recuerda ese día?

Estaba más nerviosa entonces que ahora, cuando salió mi número no me creía nada de lo que me estaba pasando. Estaba en el ayuntamiento el día del sorteo.

¿Tiene pensado hacer algo especial al llegar a la plaza y subir a la estatua?

Quiero pedir que todo el mundo lleve un pañuelo azul en la mano para conseguir una marea azul en toda la plaza.

Este año se prevé gran afluencia, al comenzar las fiestas en domingo. ¿Qué consejo daría a quienes van al Cipotegato?

Que acudan pronto, que no tiren tomates cuando regrese a la plaza y que disfruten, porque es un momento muy especial.

Este año las fiestas serán diferentes, ¿cómo las va a vivir?

Sin duda van a ser más tranquilas, con más actos oficiales. Diferentes, desde luego. Es el primer año que me apunto a una peña. Mis fiestas se resumen en tomar vermú, que se alarga, salir un poco por la noche, para levantarme a tiempo y poder disfrutar más de día y pasar tiempo con mi familia y amigos.

¿El momento en el que pueda quitarse la máscara será un auténtico descanso?

Sí, aunque es verdad que voy bastante cómoda, pensaba que me iba a molestar más. Pero da mucha calor. Tengo ganas de que pase ya todo para poder destaparme la cara y respirar.

¿Ya tiene el traje en casa?

Sí. Un día salí a correr con la máscara a las 6.00 de la mañana para que no me viera nadie. También tengo preparadas unas zapatillas con las que solía entrenar.