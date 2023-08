Agresión lesbófoba en Zaragoza: "Se puso muy agresivo y nos dijo que le dábamos asco"

La Policía Nacional recuerda que denunciar los delitos de odio ayuda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a prevenir y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.

Así se lo explicaron los agentes a una joven pareja compuesta por dos mujeres de 19 y 26 años que se vieron obligadas a llamar al 091 para evitar ser agredidas por un hombre por su orientación sexual. No era la primera vez que las insultaba, pero sí la que se atrevió a dar el paso de intentar ponerles la mano encima. Y, aunque no lo consiguió, acabó tirándoles objetos desde su ventana, como la tapa de un ventilador.

El individuo en cuestión, D. I., de 30 años, vive a dos calles de distancia de ellas, pero las suele ver cuando salen a pasear a su perro.

"Y no vamos agarradas de la mano ni hacemos alarde de nada", señala Rocío, una de las jóvenes, como si así fuera pudiera justificar una agresión.

Fue el pasado viernes, sobre las doce de la noche, cuando se cruzaron con esta persona en una calle del barrio de San José: No era la primera ni la segunda ni la tercera vez que nos insultaba. La primera nos reímos, la segunda nos preguntamos ¿pero qué le pasa a este hombre? y la tercera le pedimos directamente que no nos insultara, que no le habíamos hecho nada".

Pero, en la cuarta, les tocó la fibra con algo más que insultos dirigidos a ellas, que hasta entonces habían soportado sin reaccionar: Además de llamarnos lesbianas de mierda y decirnos que le dábamos mucho asco, se metió con el perro diciéndole ‘‘puto perro vete con tus lesbianas de mierda”. Y eso nos dio mucha rabia". A esto se sumó que D. L. empezó a envalentonarse y acercarse a las jóvenes con la clara intención de enfrentarse, como explica Rocío.

Hizo ademán de empujar a mi pareja y entonces fue cuando le dijimos allí mismo que íbamos a llamar a la Policía y comenzamos a grabarle. Se puso súper agresivo y tuvimos miedo", añade la joven.

Pero la llamada al 091 fue la mejor decisión, porque hizo que el hombre se fuera a su casa, aunque después se asomara a la ventana y continuara insultándolas, hasta que rápidamente llegó al lugar una patrulla de Seguridad Ciudadana que se entrevistó con ellas. No nos movimos de allí porque estábamos esperando a la Policía. Nos lanzó la tapa delantera de un ventilador, mientras no dejaba de decir "asco, asco, asco” y “os voy a matar”", señala.

La joven subraya que en esta sociedad y a estas alturas de la vida no se puede seguir sufriendo estas agresiones. Debemos denunciar. Es la única forma de detenerlas", asegura. Y, de hecho, la Policía arrestó a D. I. como presunto autor de un delito de odio y otro de amenazas. Los agentes comprobaron que este hombre tiene varios antecedentes policiales por diferentes delitos. Tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad pendiente de juicio.