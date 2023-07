Los abonos del Carné Joven y de familia numerosa podrán recargarse en las máquinas del tranvía

Las máquinas expendedoras y embarcadas del tranvía de Zaragoza incorporan, a partir del martes, día 25 de julio, una mejora para los usuarios, con la posibilidad de recargar los abonos de transporte bonificados del Carné Joven y los de familia numerosa, tal como sucede con los abonos bonificados por renta en las máquinas de paradas y en el interior de las unidades.

La Línea 1 ha desarrollado las necesarias modificaciones en el software para estas nuevas recargas. Dado que hay un 28,5% de usuarios menores de 30 años, con el Ayuntamiento de Zaragoza se brinda esta alternativa de mejora en el transporte público de la ciudad, al igual que se considera la importancia para las familias numerosas.

El trazado de la Línea 1 une barrios con gran población joven y zonas de alta densidad de población, que podrán beneficiarse de esta media.

La recarga de títulos vigentes, al precio que estipula la tarifa actualmente vigente, se extiende al carné joven de 90 días y 365 días, y al abono con carné de familia numerosa de 30, 90 y 365 días. Conjuntamente también se aplica al abono 90 y 365 días teniendo carné joven y familia numerosa.

El cambio que se pone en marcha desde la próxima semana se refiere exclusivamente a la recarga, no a la emisión del título, que seguirá haciéndose como hasta ahora. Por lo tanto, tratándose de una recarga de un abono, este no permite ni el cambio de titular ni el cambio de su vigencia, aspectos que no pueden ser modificados por ninguna de las máquinas expendedoras del tranvía, sino en las oficinas de Avanza, donde se genera en abono inicial.