La Guardia Civil busca a al menos dos hombres por el sangriento crimen de un joven en Ricla

La Guardia Civil busca a al menos dos hombres como presuntos autores del sangriento crimen de un joven de origen argelino en pleno centro de Ricla. Los hechos se produjeron sobre las 22.20 del pasado domingo a la altura del número 6 de la calle de Manuel Canela Lausín, donde los homicidas, que iban armados con grandes cuchillos o machetes, hirieron de muerte a la víctima, de unos 30 años y de la que todavía no se conoce la identidad. La Benemérita trata de identificar y localizar a los responsables de este probable ajuste de cuentas, pero, de momento, no se descarta ningún móvil ni tampoco se han practicado detenciones.

La violencia con la que se emplearon los homicidas y el hecho de que actuaran a escasos metros de la plaza de Aragón, centro neurálgico de este municipio de la comarca de Valdejalón, hizo que la noticia corriera como la pólvora entre los vecinos. A primera hora de ayer, no se hablaba de otra cosa en los bares, las tiendas o las panaderías. El sentimiento de dolor era generalizado entre los habitantes de Ricla, donde la Guardia Civil desplegó desde el primer momento un amplio operativo para tratar de dar con los asesinos. A dicha búsqueda se sumó este lunes una unidad aérea con helicóptero desplazado desde Huesca.

"Nunca piensas que algo así pueda suceder. Es una pena muy grande que haya pasado así", recalcaba el alcalde de la localidad, Ignacio Gutiérrez, en una mañana marcada por la visita y las llamadas de los diferentes medios de comunicación. Desde el Ayuntamiento todavía no se ha decidido si se convocará un minuto de silencio u otro acto de condena por lo ocurrido: "No podemos adelantar acontecimientos. Está todo muy reciente y la investigación ha empezado ni hace 12 horas", decía el regidor.

Gutiérrez explicaba que en el lugar de los hechos se personó al poco tiempo personal sanitario del centro de salud de La Almunia. "Estuvieron practicando la reanimación cardiopulmonar sin parar todo el rato. Y acudió la ambulancia", detallaba. En la misma calle, a escasos metros del portal donde se desplomó la víctima, se encuentra instalada una de cámara de seguridad que enfoca hacia la salida del pueblo por la calle Rocasolano. Desde el Consistorio recordaban que las grabaciones no son accesibles salvo por orden judicial, pero a buen seguro los investigadores habrán solicitado su visionado al juez de guardia de La Almunia.

"Lo importante es que detengan a los implicados cuanto antes", insistía el primer edil. En cuanto a estos, fuentes de la Comandancia de Zaragoza recordaban que su principal objetivo ahora es dar con ellos, antes de que puedan intentar marcharse de la zona. De ahí que la información oficial sea hasta ahora escasa.

Un vecino escuchó los gritos

Por el momento, los únicos que hablan son algunos testigos. Y sus versiones a veces se contradicen. Un residente de la calle Manuel Canela contaba ayer a este diario que se enteró "por los gritos y chillidos" y que vio a "dos personas". "Lo estaban apuñalando, con una brutalidad tremenda", decía, visiblemente afectado. "Eran varios y llevaban cuchillos grandes", añadía.

Una vecina que pasaba por el lugar de los hechos a media mañana aportaba otra versión: "Dicen que el fallecido se metió a separar en una pelea y se llevó la peor parte. Eran varios y llevaban cuchillos muy grandes". "Creo que es necesario hacer una manifestación para que haya un rechazo a lo que ha pasado, y que se vea que no estamos conformes con esta imagen que se da. Porque a mi marido ya le he dicho que eso de salir para las fiestas… No lo veo muy seguro", señalaba, preocupada.

Los vecinos reconocían ayer haber pasado miedo. "Mi nieto estaba en la peña con la cuadrilla y los padres fueron a buscarlos para que no volvieran solos a casa", reconocía una señora mayor. Otra mujer explicaba: "Anoche vimos a un chiquillo de 16 años que volvía a casa cuando estábamos tomando la fresca, iba muy nervioso y nos dijo que nos recogiéramos. Lo que habría visto…", relataba.