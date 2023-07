Conmoción en Ricla por el asesinato de un joven argelino a última hora del domingo

Las calles de Ricla son, desde primera hora de la mañana de este lunes, un ir y venir de personas que se acercan al café, a la tienda, a la panadería o al estanco en el que como punto común el tema de conversación es el asesinato de un joven argelino en pleno centro del pueblo, en la calle Manuel Canela Lausín, a escasos metros de la plaza Aragón, zona neurálgica del municipio cerca de las diez y media de la noche.

Vecinos y autoridades coinciden en el sentimiento de conmoción por lo sucedido. En la zona, la Guardia Civil mantiene un importante dispositivo para localizar a los presuntos autores del crimen.

"Nunca piensas que algo así pueda suceder. Es una pena muy grande que haya pasado así", recalcaba el alcalde de la localidad, Ignacio Gutiérrez, en una mañana marcada por la visita y las llamadas de los diferentes medios de comunicación. Desde el Ayuntamiento todavía no se ha decidido si se realizará un minuto de silencio u otro acto de condena por lo ocurrido: "No podemos adelantar acontecimientos. Está todo muy reciente y la investigación ha empezado ni hace 12 horas".

Gutiérrez explicaba que en el lugar de los hechos se personó al poco tiempo personal sanitario del centro de salud de La Almunia. "Estuvieron practicando la reanimación sin parar todo el rato. Y acudió la ambulancia", detallaba. En la misma calle, a escasos metros del portal número 6 donde se desplomó la víctima, se encuentra instalada una de las cámaras de seguridad, hacia la salida del pueblo por la calle Rocasolano. Desde el Consistorio recuerdan que las grabaciones no son accesibles salvo por orden judicial.

"Lo importante es que detengan a los implicados cuanto antes", insistía el primer edil. En cuanto a los implicados, fuentes de la Guardia Civil se remiten a que todavía están en las pesquisas y que es preferible no revelar más información, las versiones de los vecinos se contradicen. Un vecino de la misma calle aseguraba que se enteró "por los gritos y chillidos" y que vio a "dos personas": "Lo estaban apuñalando, con una brutalidad", decía visiblemente afectado.

"Eran varios y llevaban cuchillos grandes"

Una vecina que pasaba por el lugar de los hechos a media mañana, Rebeca, aportaba otra versión: "Dicen que se metió a separar en una pelea y se llevó la peor parte. Eran varios y llevaban cuchillos muy grandes", explicaba. En su caso, remarcaba que "es necesario hacer una manifestación, para que haya un rechazo a lo que ha pasado, y que se vea que no estamos conforme con esta imagen que se da. Porque a mi marido ya le he dicho que eso de salir para las fiestas… No lo veo muy seguro", reconocía.

Este domingo por la noche, la noticia corrió como la pólvora y muchos tomaron precauciones. "Mi nieto estaba en la peña con la cuadrilla y los padres fueron a buscarlos para que no volvieran solos a casa", reconocía una señora mayor. Otra mujer veterana explicaba: "Vino un chiquillo de 16 años a su casa cuando estábamos tomando la fresca, que iba muy nervioso, y nos dijo que nos recogiéramos en casa. Lo que habría visto…", relataba.

Se busca a los autores con un helicóptero

Según la información facilitada a mediodía de este lunes por la Guardia Civil, continúa la búsqueda de los autores del asesinato en Ricla del que informó Heraldo.es este domingo por la noche.

Según las citadas fuentes, sobre las 22.20 del domingo se tuvo conocimiento de la presencia de una persona tirada en el suelo de una calle del casco urbano de Ricla y que estaba sangrando. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de seguridad ciudadana y servicios médicos que, tras asistir al herido, falleció. Los agentes pusieron en marcha el dispositivo de búsqueda de los presuntos autores de los hechos, si bien hasta el momento ha dado resultado negativo. Según las mismas fuentes, al dispositivo de búsqueda se ha sumado una unidad aérea con helicóptero desplazado desde Huesca que en este momento se encuentra por la zona.