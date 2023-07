Una zaragozana en Roda de Bará, tras el hallazgo del bebé muerto: "Pensamos que era un trapo o un muñeco y nadie dio el aviso"

La mente piensa lo que quiere para quedarse tranquila, y eso explicaría -según cuentan varios testigos- que ninguno de los vecinos y veraneantes de la localidad tarraconense de Roda de Bará (Tarragona) diese aviso el pasado lunes de que el cuerpo sin vida de un bebé yacía a orillas de la playa.

"El día anterior ya estaba el bebé boca abajo, pero pensábamos que era un trapo o un muñeco de arena, y nadie dio el aviso. Nuestras cabezas no piensan que pueda ser una persona, que sea alguien que está muerto, sin cabeza, y que nadie lo reclame... En ese momento, la realidad te queda tan lejana que das por hecho muchas otras cosas. Mucha gente lo vio, pero el día anterior ninguno nos atrevimos a verificarlo", cuenta Eva Tirado, una zaragozana que veranea desde siempre con su familia en este municipio de la Costa Dorada.

Cuando bajaron este martes por la mañana a poner las sombrillas, se encontraron ya la playa acordonada. Un operario de limpieza encontró a primera hora de ayer el cuerpo, en avanzado estado de descomposición, y dio aviso de inmediato a las autoridades, que procedieron al levantamiento del cadáver. La Guardia Civil trabaja ahora con la hipótesis de que el bebé encontrado sin vida este martes en la playa de Roda de Bará puede ser de un "menor de corta edad", víctima de un naufragio en el Mediterráneo, según adelantó Pere Virgili, alcalde del municipio. "En un primer momento parecía un muñeco, pero es un cadáver decapitado, que llevaba tiempo en el mar. Aquí podemos hacer hipótesis y suposiciones, y podría ser un cadáver más del 'mare mortum' que tenemos frente a nuestras playas. Es una de las hipótesis que tenemos sobre la mesa", afirmó el regidor en declaraciones a los medios.

La Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver descompuesto de un bebé en una playa de Roda de Bará (Tarragona). Efe/Quique García

La playa permaneció acordonada hasta bien entrada la mañana, según cuenta aún conmocionada una testigo de lo ocurrido. "Yo cuando llegué ya estaba todo vallado. Nos íbamos a poner en el mismo sitio en que estaba el bebé, pero no podíamos acercarnos ni acceder hasta pasadas las 12.00. Pusieron una valla negra y no dejaban acercarse a nadie", relata Tirado, que iba con sus sobrinos cuando esta playa de la Costa Dorada se llenó de policía y se confirmaron sus malos presagios. "Yo en cuanto lo vi acordonado... Ya pensé que era un cuerpo muy pequeño. Luego se comentó que era de un naufragio y que ni siquiera habría ocurrido en España, porque había un oleaje muy fuerte y lo pudo traer desde mucha distancia", relata.

En tantos años veraneando en este municipio de la Costa Dorada, nunca al bajar a la playa se había encontrado nada semejante. Confiesa que aún le dura el "malestar" y piensa en toda la desgracia que rodea al suceso y en cómo hablar de ellos con los niños.

"A mis sobrinos les dijimos que un bebé se había ahogado, porque ya el motivo no lo iban a entender... y que cuando entrasen al agua, tenían que avisar a una persona mayor. La realidad es muy complicada de explicar y la intentas simplificar porque es muy dura. Hace unos años, apareció en esta misma playa una gallina muerta sin cabeza y el niño lo recuerda constantemente. Si les decíamos la verdad no se les iba a olvidar, porque la gallina al mayor no se le ha olvidado, y supongo que seguirán preguntando...", comenta Tirado.

A la espera de los resultados de la autopsia, la principal hipótesis con la que trabaja la Guardia Civil es que el cuerpo sin vida encontrado en esta playa de Roda de Bará se corresponde con el de un "menor de corta edad" ahogado en el naufragio de una patera en el Mediterráneo.

"Cuando ves estas noticias en los medios, lo ves como algo lejano... pero cuando ocurre a unos metros la realidad te da de golpe, y entonces piensas que son personas como tú y como yo, niños como mi sobrino… Se te queda muy mal cuerpo. Piensas que si hubiera sido en un país occidental, ese niño para empezar estaría documentado y se actuaría rápido, pero al venir de países pobres, lo que te cuestionas es por qué tiene que haber tanta desigualdad. Unos países de primera y otros de tercera. Es desagradable, y te quedas con el runrún todo el rato... Hoy no he descansado bien pensando en el bebé", concluye esta zaragozana.