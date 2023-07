Coronel Avilés: "La impunidad se evita armando bien los casos, sin resquicios"

Viene de mandar durante nueve años en la comandancia de Oviedo, ¿cómo se plantea mejorar los niveles de seguridad en una provincia como Zaragoza, tan distinta, sobre todo en extensión?

La ventaja, en mi caso, es la experiencia adquirida, porque la estructura, capacidades, dinámicas y procedimientos son prácticamente iguales. Soy consciente de cómo es geográficamente y la despoblación es un problema extendido en todo el territorio. Mi primer reto es personal, es decir, quiero conocer en profundidad la demarcación de Zaragoza. El segundo, el profesional, es lógicamente mejorar los índices de seguridad ciudadana. Aquí no hay fórmulas mágicas. Hay que jugar con las herramientas y capacidades que tiene la Comandancia, que son buenas, y un potencial humano en cuanto a calidad muy bueno. Trataré de utilizar los recursos de la mejor forma posible para conseguir ese objetivo.



Zaragoza tiene buenas cifras en número de delitos, en comparación con otras provincias.

Partimos de un índice de delincuencia no excesivamente alto, lo cual es positivo, pero esos indicadores hay que trabajarlos. Soy consciente, porque me he criado en pueblos y tengo sensibilidad con sus habitantes, que muchas veces se pueden sentir un poco lejos de todos los sitios. Por eso intentaremos acompañarles y ser sensibles a sus demandas para lograr una tranquilidad y seguridad que les permita desarrollar su vida personal y profesional.



Las bandas organizadas se aprovechan del envejecimiento y la soledad para engañar a ancianos o mafias, como la albanesa, o cultivar drogas en grandes extensiones valiéndose del aislamiento. ¿Es difícil combatirlas con patrullas de pequeños cuarteles?

La delincuencia evoluciona, eso es evidente. Y los procedimientos y las técnicas también deben hacerlo para poner el contrapeso. Lo esencial es el despliegue. Las patrullas son fundamentales. Ese tipo de servicio tiene sus limitaciones y cuando se trata de una delincuencia organizada entran en juego otras capacidades que tiene la Guardia Civil, como el refuerzo de determinadas áreas y la labor de las unidades de investigación.



Si los delincuentes reinciden porque quedan libres se extiende una sensación de impunidad.

La investigación sirve para anticiparse al delito y, cuando se produce, para esclarecerlo, detener al autor y ponerlo a disposición judicial. Por eso es clave que no haya esa sensación de impunidad. Y aquí entra en juego una cuestión muy importante: la colaboración en sentido amplio. Evidentemente, hay una serie de servicios, como la Guardia Civil y otras fuerzas de seguridad, que tienen una responsabilidad y es su competencia, pero la seguridad es una cuestión de todos y la colaboración ciudadana es fundamental.



Se ha estrenado en el cargo con la rápida y eficaz resolución de un homicidio.

Sí, es una lástima que se haya producido el hecho pero, una vez ocurrido, independientemente de cómo aconteció, es positivo haberlo podido esclarecer y detener al presunto autor. Nuestra labor en estos casos es imprimirle la máxima calidad posible a nuestras actuaciones, a través de las diligencias, porque cuando se presentan a la autoridad judicial deben estar bien hechas para que puedan hacer también su trabajo.



¿Así se evita la impunidad?

Hay que armar bien los casos para que cuando los pongas en la mesa no haya resquicios. Hay que procurar asegurar todos procedimientos procesales para que los actores que vienen después tengan buenas herramientas y buenos ingredientes para cocinar, iba a decir las fabes, pero aquí tengo que decir ternasco.



La ciberdelincuencia se ha disparado. ¿Están preparados para lo que viene?

Es presente y futuro. La Guardia Civil actúa ya con equipos Arroba, además de especialistas en ese área de la Unidad Orgánica de Policía Judicial a nivel local y central. Aunque hay que concienciar a los usuarios de las redes. Los delincuentes aprovechan la bondad o nobleza de las personas y la impunidad que da un ordenador o un móvil. Con un poco de concienciación y precaución se podían evitar algunas tipologías delictivas de este tipo de criminalidad.



¿La gente sabe que hace cosas en las redes que nunca haría en la calle con desconocidos?

Muchas veces es por ingenuidad o bondad. Hasta hace poco, las personas del ámbito rural dejaban la puerta de casa abierta. En el pueblo había unas dinámicas, entre comillas, más familiares y eso forja el carácter y, a lo mejor, se es un poquito más confiado. La Guardia Civil, las instituciones y el resto de la sociedad trabajan para prevenir estos delitos en el ámbito personal y empresarial, porque esta delincuencia ataca a todos.



La violencia de género no deja de aumentar, ¿qué se puede hacer?

Me encantaría tener la solución del problema y no la tengo, claro. Lo que podemos hacer los que vestimos este uniforme es, con las herramientas que hay, trabajar; trabajar duramente en todas las tipologías delictivas y especialmente en esta, emplearnos al máximo y, sobre todo, que las víctimas se sientan protegidas.



¿Por qué se han disparado los casos de agresiones sexuales?

Hay una cuestión clara y quizá puede ser trasladada a la violencia de género y es que las víctimas cada vez callan menos y denuncian más. Seguramente no es el único factor que influye, pero es un hecho evidente que tanto la mujer como el menor antes no denunciaban en todos los casos y ahora lo hacen.



En plena salida de verano, ¿cuáles son los factores de riesgo?

Las distracciones en general y los conocidos por todo el mundo: móvil, velocidad, alcohol, drogas.



¿Cómo se puede rebajar la siniestralidad?

La labor de la Guardia Civil es estar a pie de carretera, vigilar y reforzar momentos del año. Y eso está ya, digamos, inventado. Hay legislación, medios y dispositivos, pero los accidentes se producen. Conocer las causas, sacar el perfil para evitarlos, es nuestro trabajo, pero hay un alto componente de responsabilidad individual de las personas. Aunque tenemos bien clara nuestra misión, necesitamos un poquito de ayuda del resto.