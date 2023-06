Medio centenar de consultas en la asesoría psicológica para el colectivo LGTBI: un 66% son mujeres y la mayoría, homosexuales

Un 66% de quienes han acudido al nuevo servicio de asesoría psicológica dirigido al colectivo LGTBI son mujeres. Y la mayoría de estas, homosexuales. Son las primeras conclusiones obtenidas tras los cerca de diez meses de funcionamiento de esta novedosa iniciativa, puesta en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza con el objetivo de tratar a las víctimas de delitos de odio por cuestiones de orientación sexual o identidad de género.

En total, el Consistorio ha atendido en este tiempo a 48 personas, 18 de estas solicitaban información, otras 30 demandaban el servicio psicológico y 11 eran profesionales. De estas personas, según indican desde la concejalía de Igualdad, 32 se identificaron con el género femenino, 7 lo hicieron con el masculino, 2 se identificaron como género no binario y otras 7 optaron por no responder.

En cuanto a los grupos de edad, el 54% de quienes acudieron a esta asesoría tenían de 36 a 55 años, mientras que el 18% pertenecían a la franja de edad de entre 18 y 25. El servicio también está dirigido a menores, pero en este caso fueron únicamente dos personas. "Es para personas a partir de los 15 años, pero normalmente los menores no suelen tener tanta independencia para tomar este tipo de decisiones", considera la psicóloga Susana Blasco, que sobre todo recalca el hecho de que las mujeres "siempre se muestran más partidarias de acceder al tema de salud mental".

Acudieron a este servicio tanto mujeres cis y como trans, y también familiares que buscaban asesoramiento por otra persona. Igualmente, todas las profesionales que quisieron más información sobre las necesidades psicológicas del colectivo fueron también mujeres.

No obstante, aunque la asesoría nació en un primer momento dirigida a las víctimas de delitos de odio, no ha sido este el motivo de consulta mayoritario, en muchos casos, según indica Blasco, porque no siempre resulta sencillo identificar que se está siendo víctima de la lgtbifobia. Además, recalca que, a nivel nacional, "el 53% de los delitos suelen venir del entorno cercano, familiares o vecinos", con las dificultades que ello conlleva para denunciar la situación. "Se necesita sensibilización y que vaya calando", sentencia la profesional.