ZeC tiende la mano a pactar en medio ambiente e igualdad para que el PP no se apoye en Vox

La portavoz de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, ha tendido la mano al nuevo equipo de gobierno para llegar a acuerdos en materia de medio ambiente, movilidad y políticas de igualdad, pero es consciente de que será complicado que el PP, que ha gobernado cuatro años apoyándose en Vox, deje de hacerlo.

Así se ha pronunciado Tomás en declaraciones a los medios tras la primera reunión que ha mantenido con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, un encuentro "cordial" con el telón de fondo de los pactos que el PP está firmando con Vox para gobernar instituciones en toda España, ha reconocido.

ZeC tiene preocupación por lo que pueda pasar con los presupuestos, con el temor, según Tomás, de que se eliminen partidas para derechos sociales y para la lucha contra la violencia machista.

En esta nueva etapa, ZeC no renuncia a llegar a acuerdos "en temas que son vitales para la ciudad", pero dada la experiencia de los cuatro últimos años, en los que el PP "se ha apoyado continuamente en Vox", lo ve difícil.

"Nosotros no nos vamos a ir, nosotros no nos vamos a negar al diálogo nunca", ha enfatizado Tomás, quien ha establecido como línea roja, no obstante, "la defensa de las políticas de igualdad, en contra de lo que quiere hacer Vox".

Pero como en la reunión Chueca le ha trasmitido que tiene la intención de "seguir gobernando de la misma manera", será complicado llegar a un entendimiento para, por ejemplo, apoyar unos presupuestos.

Además de las políticas de igualdad y en defensa de los derechos de las personas LGTBI, ZeC tiene como otra de sus grandes preocupaciones el medio ambiente y la movilidad.

Aunque la alcaldesa le ha dicho que seguirán apostando por la Agenda 2023 y por la implantación de las zonas de bajas emisiones, Tomás ha considerado que no se han puesto en marcha actuaciones en este sentido.