Detenida una asistenta por colarse en casa de una anciana exigiendo que le pagara su sueldo

Dos hermanas de 53 y 40 años acabaron detenidas esta semana en Zaragoza por colarse en casa de una octogenaria y ponerse a buscar dinero por las habitaciones. La anciana se encontraba únicamente acompañada por su hija, que presenta cierto grado de discapacidad, por lo que llamó al 091 pidiendo ayuda. Cuando llegó la Policía, las intrusas todavía continuaban allí. De hecho, la patrulla se encontró a la dueña del piso muy nerviosa exigiéndoles a gritos que se fueran. Sin embargo, al ver llegar a los agentes, una de las hermanas explicó que solo había ido a reclamar lo que era suyo.

Los hechos se produjeron pasadas las 15.15 del pasado lunes, 12 de junio, en un domicilio de la calle de Celanova, en el barrio de Las Delicias. Según la versión de la denunciante, estaba en casa con su hija cuando oyeron llamar al timbre, por lo que esta última fue a ver quién era. Al parecer, nada más abrir, le dieron un fuerte empujón y las dos mujeres se introdujeron en la vivienda.

La octogenaria reconoció que conocía a la más joven de las detenidas, de origen nicaragüense e identificada como Reyna Isabel G. A., porque había estado trabajando como asistenta en su casa durante 15 días “en periodo de pruebas”. Siempre según el relato de la anciana, esta mujer “desapareció sin previo aviso” y ya no volvió a saber nada de ella hasta que ese día se plantó en su domicilio. En cuanto a la segunda arrestada, Ana Francisca G. A., la denunciante aseguró que era la primera vez que la veía.

La dueña del piso explicó a los agentes que había pedido varias veces a las intrusas que se marchasen, pero estas no solo hicieron caso omiso sino que se pusieron a rebuscar por los armarios. Es por ello que los funcionarios pidieron a las hermanas que les mostraran sus bolsos, comprobando que Reyna Isabel llevaba dos sobres con 1.500 y 1.400 euros, respectivamente, así como otros 315 euros en el monedero. La otra detenida portaba 370 euros en su cartera.

Cuando la Policía preguntó a la denunciante si ese dinero era suyo, la mujer dijo que no y que creía que no le habían robado nada, por lo que los billetes no fueron intervenidos. Reyna Isabel insistió en que había estado trabajando como empleada del hogar en la vivienda y solo había ido a que la dueña le pagara lo que le debía. Sin embargo, tanto ella como su hermana acabaron en comisaría investigadas por delitos de allanamiento de morada y uso arbitrario del propio derecho.

Las detenidas, a las que asisten los letrados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, se negaron a prestar declaración en sede policial, pero sí lo hicieron ante el juez de guardia, que decidió dejarlas en libertad provisional.