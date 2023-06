Un robo de cable deja seis días sin teléfono a los vecinos de Aldehuela de Liestos y Cimballa

Las localidades colindantes de Aldehuela de Liestos, de la comarca del Campo de Daroca con 52 empadronados oficialmente, y los de Cimballa, en la Comunidad de Calatayud, con 86, han pasado prácticamente una semana aisladas del exterior. Desde el sábado y hasta este viernes, sus vecinos se encontraban sin poder llamar y sin acceso a internet, con la salvedad de quienes tenían que encaramarse a un cerro cercano para intentar comunicar lo sucedido. En Llumes, pedanía de Monterde, también tuvieron problemas.

"Ha vuelto hoy, porque ayer pudimos ir con los técnicos de Movistar a una zona donde faltaba un trozo de cable. Pero un trozo bastante grande. No sé exactamente los metros", explica Cecilio Roy, alcalde de Cimballa. Según detalla, la solución que le comentaron es que "iban a unirlo con la fibra óptica". En su caso, visto que la solución se alargaba en el tiempo, recurrió a otra vía: "Llamé al 112, porque el teléfono de Movistar es imposible, porque te ponen a una máquina".

A pocos kilómetros, en Aldehuela, su regidor, Arcadio Muñoz, se lamentaba de que "esto es la España Olvidada, no hay más". "Desde el sábado no funcionaba. Ni las llamadas ni con internet ni tampoco el fijo. La gente hasta me echaba las culpas a mí", confiesa el responsable consistorial. En estos días, subraya que había llamado a Movistar "pero es que es inútil, porque se lo explicas a la máquina y te contesta lo que quiere". "También llamé a la DGA, pero me dijeron que tenía que hablar con Movistar", recuerda.

En este sentido, Muñoz lamenta que "la DGA tiene competencia para telecomunicaciones y si para estas situaciones no puede hacer nada, ¿de qué nos sirve a nosotros?". A este respecto, ambos regidores, a los que se une el alcalde de Monterde, José Gracia, demandan un teléfono para que los ayuntamientos puedan notificar estos problemas directamente a las compañías. "Podemos llamar al 112, pero no es cuestión. Necesitamos una línea para hablar con estas empresas y con Eléctricas", indica Gracia.

En el caso de Muñoz, su demanda particular es que "podrían enfocar la antena hacia Torralba, que nunca tienen ningún problema", sin embargo, se muestra indignado: "Dicen que no se puede". Así, valora que es una situación recurrente y recuerda que "aquí hay mucha gente mayor y si pasa algo por las noches a ver a quién llamamos".