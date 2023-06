Susto en Valdefierro: "Por la forma enseguida he visto que era una bomba"

Hace solo unos días que Juan Manuel García, autónomo de la construcción, comenzó a trabajar con su equipo en una vieja parcela del barrio de Valdefierro (Zaragoza) en la que se proyecta la construcción de una vivienda de tres plantas. A pie de obra, recuerda cómo este miércoles por la tarde, uno de sus empleados le avisaba de que había tocado "un hierro" cuando manejaba la excavadora en lo que será el futuro sótano del nuevo inmueble. La sorpresa fue mayúscula cuando el objeto terminó siendo un proyectil de la Guerra Civil, que podía llevar 87 años bajo tierra.

La Policía Nacional, que se desplazó al lugar para retirar el explosivo, ha informado este jueves que se trata de un proyectil de artillería "de gran calibre, con su carga original completa". Agentes pertenecientes al equipo Tedax de la Jefatura Superior de Aragón acudieron a recogerlo y lo trasladaron a otro lugar para su neutralización.

"Por la forma en seguida he visto que era una bomba", ha asegurado este jueves García, responsable de la obra y al frente de Estructuras Antequera. En ese momento trabajaba con tres empleados. El proyectil solo era un bloque envuelto en una capa de tierra y piedras, que ha aparecido debajo de la de hormigón sobre la que se habría construido la antigua vivienda. Antes de que él avisara de que se podía tratar de un proyectil, "uno de los compañeros al ver las piedras que tenía pegadas había intentado quitarlas, pero le he dicho que era una bomba", ha recordado. Por su experiencia en el sector había visto algún otro proyectil y ha añadido que también tuvo conocimiento de ellos "en la mili".

La Policía Nacional ha neutralizado un proyectil de artillería localizado en las obras de un edificio de viviendas en el barrio Valdefierro de Zaragoza.

Llamaron a la Policía Local y a partir de ahí se desplegó el dispositivo de seguridad en estos casos, que incluyó cortar la calle. La obra se encuentra justo en la esquina entre la calle Vía Láctea y Estrómboli, un lugar oor el que continuamente giran autobuses de las líneas 24 y 36 de transporte urbano que comunican el barrio con el resto de la ciudad.

Desde la Policía Nacional han destacado que el proyectil era peligroso porque su carga seguía intacta. Se trataba de un proyectil de artillería del tipo antipersonal de un gran calibre (155 mm). Han recordado que en estos casos no se debe manipular el objeto y debe comunicar de inmediato su hallazgo a través del 091.

Incredulidad entre los vecinos

Nicolás Molino, vecino de Valdefierro, delante del solar en el que aparecido un proyectil de la Guerra Civil. Oliver Duch

El edificio se encuentra en una zona de paso para muchos vecinos de Valdefierro, en un lateral de la urbanización Torre Pajaritos y de camino al colegio Santa Magdalena Sofía. "A cualquiera que le preguntes se echará las manos a la cabeza de cómo ha aparecido allí y después de tanto tiempo", aseguraba, sin salir de su asombro, Nicolás Molino, un vecino de 84 años que paseaba cerca de la obra este jueves por la mañana. Nacido en Córdoba, ha recordado como vino con 14 años y en el ahora solar había una pequeña casa en la que vivía un señor mayor que falleció hace años.

Él vive al final de la calle Vía Láctea y ayer vio que la cortaban, pero pensó que habría habido "algún accidente de tráfico". Sin dejar de mirar el solar excavado, en el que seguían trabajando los obreros, ha continuado mostrando su estupefacción al pensar que el artefacto estuviera debajo de la casa. "Cómo ha podido estar ahí", ha repetido antes de seguir su camino. Como otros vecinos se enteró de lo ocurrido más tarde, por el grupo del barrio en las redes sociales.

"Paso todos los días y no me enteré de nada", ha dicho Francisca, otra vecina, de camino a buscar a sus nietos al colegio al mediodía. "No me podía imaginar que podía pasar esto y además, en ese trozo tan pequeño de tierra", ha añadido, señalando la pequeña superficie en obras. Más que asustada por lo que podía haber pasado, ha afirmado seguir "sorprendida" porque en Valdefierro hubiera restos de la Guerra Civil.