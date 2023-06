La Policía de Zaragoza los para por circular por el carril bus y acaban condenados por lo que escondían

No parece muy inteligente circular por un carril bus cuando uno oculta algo y quiere pasar desapercibido, pero eso fue lo que hicieron los colombianos Germán A.G. y José A. G., a los que ayer juzgó y condenó la Audiencia de Zaragoza por un delito de tráfico de drogas. Porque al verlos conducir con su coche por un lugar reservado exclusivamente al transporte público, una patrulla de la Policía Local les dio el alto. Y al notarlos demasiado nerviosos, los agentes inspeccionaron el interior del vehículo, lo que les permitió localizar una bolsa con 11.53 gramos de cocaína escondidos en la funda de la palanca de cambios.

Los hechos se produjeron sobre las 12.55 del 1 de junio de 2022 en la avenida de Madrid de Zaragoza. La Fiscalía pedía cinco años de cárcel para Germán A. G. y otros cuatro para José A. G., pero un acuerdo con la defensa, a cargo de la letrada Claudia Melguizo, permitió rebajar el castigo a ambos. De hecho, al reconocer los hechos, el primero aceptó una pena de un año y 8 meses y el segundo, otra de un año y medio. A este último la condena le supondrá también la expulsión del país.

Ya arrastraba otra condena

No era la primera vez que Germán A. G. rendía cuentas ante la Justicia, que ya lo condenó en 2021 a un año y medio de cárcel por otro delito de tráfico de drogas. Entonces, la Sección Primera de la Audiencia Provincial –la misma que lo juzgó ayer– le suspendió la pena con la condición de no reincidir en un plazo de tres años. Pero lo ha hecho y todo hace prever que ahora se les revoque la medida de gracia y tenga que ingresar en Zuera por aquella otra condena. Faltará saber si le suspenden o no el último castigo.