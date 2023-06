Crece el malestar por el secado de manantiales en los pueblos afectados por el trasvase a Mularroya

Más de 60 personas han participado este domingo en una jornada de protesta en la localidad de Paracuellos de la Ribera por el secado del manantial que abastece la emblemática fuente de su plaza de España y que achacan directamente a la perforación del túnel para trasvasar agua del río Jalón al Grío para el llenado del embalse de Mularroya. Así, primero han visitado el origen del caudal, ahora desaparecido, donde han guardado un minuto de silencio y después han vuelto hasta el centro del pueblo, lugar en el que se han pertrechado de pancartas y de botellas y garrafas vacías para realizar una marcha hasta la bocamina de la tuneladora.

En el recorrido había tanto vecinos del propio municipio como de otras localidades cercanas, como Sabiñán, Embid de la Ribera, Ricla, Morata de Jalón, Arándiga, Purroy y Chodes. "Cuando han empezado a taladrar la montaña para hacer el trasvase han causado un daño muy grave, porque al llegar al acuífero lo han perforado y han dejado sin agua a la fuente, que en 500 años no ha habido constancia de que hubiera pasado", lamentaba José Ramón Alba, presidente de la Asociación Cultural Amigos de Paracuellos, organizadora del acto. Así, recordaba que "en tiempos de sequía se reducía el chorro e incluso cuando las obras del AVE, pero al sellar el agua volvió a su ser, más o menos".

"Los vecinos están muy disgustados y muy apenados. El agua es vida y hemos perdido parte de esa vida, porque también ha dejado de salir agua en los manantiales de fincas agrícolas", advertía Alba. Tres fruticultores de la zona con concesiones, que preferían mantener el anonimato, denunciaban que "antes regábamos por gravedad y ahora no hay". "En más de 40 años que trabajo esas tierras nunca había pasado", lamentaba uno. En concreto, detallan que "el nivel de los pozos ha bajado 20 o 30 metros en un año y no solo por la sequía" y sostenían que eso ha repercutido en la campaña de recogida.

Lo cifran en una merma de hasta el 70% de la cosecha, a la vez que muchos árboles han muerto por esa carestía. Otro de los productores argumentaba que se ha debido a que "dijeron que según se picaba, se colocaba un material para evitar filtraciones de los acuíferos, pero llevan dos años haciendo el túnel y no sellan", decía enseñando un vídeo del caudal que sale por la bocamina en el recuenco del Grío.

A este respecto, la Confederación Hidrográfica del Ebro especifica que la perforación "lleva ya el tratamiento de primera fase para mitigar filtraciones" y que urge "atravesar la zona permeable completamente y en el menor tiempo posible para poder disminuir el drenaje y aplicar, inmediatamente" la segunda capa, refiriéndose al tratamiento adicional valorado en 8,1 millones de euros.

Al mismo tiempo, asumen que "hay una serie de acuíferos que se han visto afectados principalmente por la sequía actual y también por el paso de la tuneladora" y que ya "se ha constatado una disminución del caudal filtrado" pero que para ver el resultado definitivo "habrá que esperar un tiempo para que las lluvias recarguen los acuíferos".

Este y otros argumentos no son suficientes para entidades como Jalón Vivo, que piden directamente que no se realice la presa en el Jalón para derivar agua al túnel. "Todas las bolsas de agua afectadas se están derivando al Grío y pedimos que no se corte el río, porque van a dejar un exiguo caudal ecológico que va a transformar todo el paisaje", vaticinaba Antonio Oriol, de la junta de esta asociación.

En este sentido, recordaba que "la capacidad del túnel es de ocho metros cúbicos por segundo, que es superior al caudal del río durante buena parte del año" y que "tanto el secado de la fuente como nuestros peores pronósticos de hace más de 20 años se están cumpliendo". "Hemos litigado y seguiremos litigando. No se puede cortar el río", valoraba en referencia al Jalón.