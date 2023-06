En busca del amor en una sala de escape en Zaragoza

Se trata de un fenómeno relativamente nuevo, pero sin duda las salas de escape llegaron a Aragón para quedarse. En la capital aragonesa contamos con un buen puñado de ejemplos en cuanto a temática se refiere: terror, investigación, crimen, cine, gastronomía… y ahora también con un formato ‘Speed dating’ -o citas rápidas- para encontrar el amor, entre otras cosas. Un formato, aseguran los expertos, único en toda España.

Se trata de La Espada de Oro, de la empresa local Real Box Escape Room. En su interior, en un ambiente medieval, tenemos que encontrar claves y pistas para llegar al final, pero también, por qué no, el amor. “Hoy en día, metido en la rutina casi no conoces gente nueva. A veces te falta la excusa para que pueda surgir la chispa”, reconoce el zaragozano Martín García, creador del concepto.

Y es que, reconoce, “las citas a ciegas clásicas molan, pero pueden ser una encerrona”. Por eso, en su opinión, y frente al auge de las nuevas tecnologías y las pantallas a la hora de conocer al amor de tu vida, pensó que su sala de escape podría convertirse en el escenario perfecto. “Conocerte haciendo un escape room es más abierto, de hecho en el momento no ligas, te vas echando el ojo mientras vas resolviendo cosas. Se crea un vínculo al haber vivido una aventura juntos”, explica. Todo esto, como no, con un cronómetro que marca la cuenta atrás del juego. “Son 80 minutos para conocer al amor de tu vida, aunque lo suyo es tomarse algo luego a la salida”, bromea.

Jordi Fobos y sus amigos. C.I.

Todo esto en una sala de escape de inmersión máxima que traslada a los participantes a la época medieval, con una ambientación minuciosa y elementos muy sorprendentes: “Me pareció un tema auténtico, diferente, con ese punto épico y todo un reto por los materiales a usar. Piedra, madera, hierro, cera, cuero, telas... Tanto la decoración como los juegos los hemos hecho nosotros”. Todo ello en el interior de un edificio aparentemente abandonado en el que, contra todo pronóstico, se puede encontrar desde una celda hasta un salón del trono, entre otras muchas sorpresas.

Algo que solo un auténtico seguidor de estos juegos de escape podría haber hecho. “Desde siempre he sido fan de las salas de escape, y he viajado por toda España para conocer distintos tipos y estilos. He creado algo que a mí me hubiera gustado encontrar como escapista”, advierte.

No se pueden desvelar demasiados detalles para “no fastidiar el juego”, y es que en esta sala de escape, hasta el lugar en el que se encuentra -en las inmediaciones de la plaza San Miguel- es secreto. “Empecé a montar la sala en mi tiempo libre, cuando paraba en el otro trabajo. Ha sido muy poco a poco, con mucho mimo y en plan hobbie”, reconoce.

Claves, pistas y ¡el amor!

El formato de juego es sencillo. Son seis jugadores que juegan juntos mientras “se van conociendo”. Existen varias opciones. “Puedes pedir una cita clásica de 1+1 si quieres, o 2+2. Sólo tienes que mandar un correo poniendo tu nombre, edad e intereses”, añade Martín. Además, hasta La espada de oro también llegan otro tipo de usuarios, desde despedidas de soltero o familias hasta grupos de amigos. “Hemos tenido hasta una pedida de mano por sorpresa”, asegura.

Martín García, creador de La espada de oro. C.I.

Entre quienes han tenido la oportunidad de probar la sala zaragozana se encuentra el bloguero experto en salas de escape Jordi Fobos (@foboescape), que recuerda su paso por la sala zaragozana como una experiencia muy divertida. “Los juegos son muy chulos, y la idea de las citas es brutal, es una muy buena manera de conocer a una persona”, asegura. Además, afirma que no han encontrado este formato de citas rápidas en ningún otro lugar de España.

“El juego empieza desde que te llega el whatsapp con unas claves para encontrar el local. Nos pareció algo muy original y diferente”, asegura Cristina López. También y Luis Loscertales, zaragozano que ha tenido la oportunidad de probar la sala, y que destaca la ambientación del espacio. “Paredes, suelos… no falta ningún detalle. Es algo que te permite sumergirte de lleno en la historia”, afirma.