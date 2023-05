Primera estación: la investidura

En las filas de Vox se extendía ayer una sensación agridulce: la machada de haber logrado después de cuatro años duplicar su número votos y concejales en Zaragoza crujía ante la realidad de que en la sesión de investidura del 17 de junio sus votos serán menos relevantes que en 2019, cuando fue elegido regidor Jorge Azcón. La popular Natalia Chueca, al representar a la fuerza más votada y quedar a solo un edil de la mayoría absoluta, puede obtener la vara de mando municipal sin los apoyos de Vox.

A la realidad aritmética se sumó el anuncio de la convocatoria de elecciones generales por parte de Pedro Sánchez, que obligó a los partidos, al PP también, a mantener el modo electoral. La dinámica de pactos entra en la campaña y hace que los populares sean más reacios a tomar decisiones que puedan movilizar a la izquierda en la carrera a las urnas, como podría ocurrir con una serie de pactos globales con la extrema derecha que chocarían con la estrategia de centralidad y moderación de Feijóo. Y Vox lo sabe. De ahí su cierto pesimismo y el mensaje inicial de Natalia Chueca de que a priori prefiera gobernar en solitario.

No obstante, la partida está abierta y se juega a nivel nacional. El líder de Vox, Santiago Abascal, ya anunció ayer que no es el momento de las exigencias. Y hoy la junta directiva nacional del PP se reúne para analizar los resultados electorales y lanzar la carrera al 23-J. El mapa de los pactos estará sobre la mesa y en él podrán entrar Zaragoza, Aragón y el resto de plazas destacadas. Pero nada se agota en la investidura, es solo la primera estación. Después vendrán otras en las que no quedará otra solución que PP y Vox se entiendan para alcanzar una mayoría que garantice la estabilidad.