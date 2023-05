Cientos de pasajeros esperan durante horas dentro de un avión de Ryanair en Zaragoza

Horas de retraso en un vuelo de Ryanair que debería haber salido del Aeropuerto de Zaragoza a las 17.30 con destino a Santiago de Compostela la tarde de este martes. Los pasajeros llevaban dentro de la aeronave varias horas sin que desde la compañía les especificaran a qué hora iban a salir.

Una de las pasajeras ha contado a este diario que han embarcado a la hora esperada y que, una vez dentro del avión, se les ha informado que se había estropeado la escalerilla de la nave. Han permanecido en la cabina hasta las 19.00 y en ese momento, les han avisado de que debían desembarcar y esperar al ingeniero para que lo arreglara.

Una media hora después, ya en tierra, se ha informado a los viajeros de que debían volver a subir al avión, ya que todo estaba arreglado, narra la pasajera. Sin embargo, tras volver a embarcar a las 19.30 -pasando el control de seguridad una segunda vez-, el capitán ha explicado que tenían que esperar a que subieran la documentación oficial para despegar.

A las 21.00 todavía el avión no había salido del aeropuerto de Zaragoza, lo que ha provocado la impaciencia de los viajeros, que seguían dentro aguardando. Según el relato de la mujer, han recibido un correo de Ryanair diciendo que el despegue estaría previsto para las 22.00, aunque el personal del vuelo ha dicho que saldrían antes.

El avión "va lleno" y "no nos dejan bajar", lamentaba la pasajera. La gente, aunque no se ha alterado mucho, "está harta". Se quejaban de que, desde la compañía irlandesa no les han dado explicaciones y que, además, no se les ha ofrecido nada de comer ni de beber. "No nos han dado ni agua", explicaba la viajera, que ha incidido en que han tenido que tirar todas las botellas al pasar el segundo control de seguridad.

Finalmente, el vuelo ha despegado a las 21.23, acumulando así cuatro horas de retraso.

Aena ha informado de que ha habido retrasos en varios vuelos por el temporal de lluvias en Madrid y Santiago de Compostela, aunque esa explicación no la han recibido los pasajeros de este vuelo de Ryanair.