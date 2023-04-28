Elecciones municipales
Estas son las nueve listas electorales que se presentan al Ayuntamiento de Utebo
La actual alcaldesa de Utebo no repite al frente del PSOE, en su lugar, Ángel Marique es el número 1 de la candidatura. Además, al consistorio se presentan partidos como PP, PAR, Ciudadanos-Tú Aragón, CHA e IU así como la Federación de los Independientes de Aragón.
En las elecciones de 2019, el partido más votado en Utebo fue el Partido Socialista que aglutinó casi el 30% de los votos de la localidad, seguido de Ciudadanos con el 23% de los votos. Como tercera fuerza se colocó Vox y por detrás el PP. Este año 2023, la actual regidora Gema Gutierrez, no se presentará a la alcaldía y en su lugar por la candidatura socialista lo hará Ángel Marique. En el consistorio el PSOE ha gobernado con IU, cuyo candidato Rubén Estévez sí repetirá como líder de su formación. La apuesta del Partido Popular para estos comicios es María Jesús Sariñena.
1. Federación de los Independientes de Aragón
- 1. LUIS ANTONIO LAHUERTA SOPESENS
- 2. DAVID DEL FRESNO GOMEZ
- 3. ANA CRISTINA SANJOAQUIN ROMERO
- 4. EMILIO PONCIANO LAMATA CAÑADA
- 5. ROSA BLANCA CASERAS CUPERTINO
- 6. FRANCISCO VALIENTE MALDONADO
- 7. ANA CRISTINA DEA GARCIA
- 8. ANGEL IBAN GIMENEZ LOPEZ
- 9. MARIA JESUS GIL LANCIS
- 10. EVA MARIA POYATOS FERNANDEZ
- 11. ANTONIO EXPOSITO TORRALBO
- 12. BEATRIZ TRIGO JUSTE
- 13. MARIA PILAR VELASCO RUBIO
- 14. MARCO ANTONIO MORO LORENZO
- 15. CRISTIAN ALBERTO MARCO CORTES
- 16. MARIA JOSE ROMERO MARTINEZ
- 17. ALEJANDRO SALVADOR AINA
- Suplentes
- 1. SERGIO ACON MARTINEZ
- 2. RAQUEL SANCHEZ GRACIA
- 3. PASCUAL NAVAS NAVARRO
- 4. BEATRIZ OSTARIZ IBAÑEZ
2. Chunta Aragonesista CHA
- 1. RAFAEL LUIS RUBIO GRACIA
- 2. GUAYEN GUARIDO SANAGUSTIN
- 3. JUAN JESUS GERICO DIEZ
- 4. MARIA CRISTINA SANAGUSTIN LALAGUNA
- 5. DAVID IGLESIAS LASHERAS
- 6. LETICIA MEDEL DE ARRIBA
- 7. AGOSTIN LOIS VALERO SANCHO
- 8. ISABEL NELIDA GIMENEZ ULIAQUE
- 9. DANIEL BITRIAN BLAZQUEZ
- 10. MONTSERRAT CARMEN VALERO SANCHO
- 11. ALBERTO GARCIA MARTINEZ
- 12. MARIA CARMEN SANCHO ESCUIN
- 13. DANIEL GONZALEZ GARCIA
- 14. MARIA GLORIA BLAZQUEZ SAMPER
- 15. MANUEL SANCHO LIMONES
- 16. MARIA DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ
- 17. JOSE FERNANDO MARTINEZ-SAPIÑA RIVA
- Suplentes
- 1. EUMENIO BARTOLOME LASILLA
3. Partido Socialista Obrero Español
- 1. ANGEL MANRIQUE FRANCO
- 2. DANIEL TELLO SANCHEZ
- 3. REBECA CHUECA PEREZ
- 4. ANA ISABEL ARBUNIES DUBON
- 5. ADRIAN PELEGRIN GIMENO
- 6. MARIO PEREZ GASCA
- 7. ARTURO GUILLEN SANCHIS
- 8. MARIA CRISTINA AGULLO ELENA
- 9. ANDREA MARTINEZ RUIZ
- 10. MARIA ARANZAZU SALAS PEREZ DE ARRILUCEA
- 11. MANUEL FERNANDEZ ALCARAZ
- 12. ANA CEPERO COMAS
- 13. DIEGO MELERO ESTEVE
- 14. JOSEFA MONSERRAT FERNANDEZ
- 15. RICARDO LASHERAS VELA
- 16. JORGE DE SOLA AGOIZ
- 17. ROSA ESMERALDA ALFRANCA SANCHEZ
- Suplentes
- 1. MANUEL FERNANDEZ BALMON
- 2. ANA GOMEZ LAVANDERO
- 3. ELADIO CHIVITE SESMA
4. Vox
- 1. MARIA ISABEL CALZADA ANDREU
- 2. JOAQUIN LIZAGA GASCON
- 3. IKER MUÑOZ BLANCAS
- 4. OSCAR BLANCO REMON
- 5. BELEN LIZAGA GRACIA
- 6. GRACIA DEL PILAR CAMENFORTE MAÑAS
- 7. FRANCISCO JOSE CALZADO DE LA HOZ
- 8. PATRICIA ROMERO LORENZO
- 9. DANIEL VALEAN PERALTA
- 10. MARIA PILAR CAMACHO HERVERA
- 11. ALVARO CANO RABAL
- 12. ARANZAZU MARTIN VALERO
- 13. JUAN CARLOS PEREZ FERRER
- 14. JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MELO
- 15. ANA ISABEL LIZAGA GASCON
- 16. RUT TORRES CARRILLO
- 17. MIGUEL ANGEL GOMES MOREIRA
- Suplentes
- 1. EDWARD VASQUEZ AGUEDO
- 2. MARIA LUISA GAMARRA CABAÑAS
- 3. CLAUDIO JOAQUIN MAÑES MARTINEZ
5. Izquierda Unida- Ganemos Zaragoza
- 1. RUBÉN ESTÉVEZ MIGUEL
- 2. MELCHOR ÁNGEL MARCO JÚLVEZ
- 3. MÓNICA PLATERO ANGULO
- 4. CAROLINA GARCÍA ARNAL
- 5. MARÍA ROSA MAGALLÓN BOTAYA
- 6. JAVIER LUNA BOBÉ
- 7. MARÍA CONCEPCIÓN DÍAZ MARTÍNEZ
- 8. JOSÉ MANUEL ENGUITA SÁNCHEZ
- 9. VANESA JALLE CASCAJO
- 10. JOSÉ MANUEL MARTÍN ANCHELERGUES
- 11. ALEJANDRA AINA GIMENO
- 12. FRANCISCO JOSÉ LEÓN GÓMEZ
- 13. ROCÍO BELÉN GARCÍA GÓMEZ
- 14. PABLO MONROY MARTÍNEZ
- 15. ANA ISABEL CAÑIBANO ANTOÑANZAS
- 16. EFRÉN SALAS MANOTA
- 17. AZUCENA DE LA FUENTE YUSTA
- Suplentes
- 1. AGUSTINA RESMELLA ROBLES
- 2. ESTER OROS BAREAS
- 3. ALBERTO CALVO BAZCO
- 4. OMAIRA GARCÍA GÓMEZ
- 5. MARTÍN PEÓN RODRÍGUEZ
- 6. ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ JARA
- 7. NATIVIDAD BAZCO MASCARAY
6. Partido Popular
- 1. MARIA JESUS SARIÑENA ANCHELERGUES
- 2. MIGUEL CALDERON BOTELLO
- 3. PEDRO JESUS JARABO SEVILLA
- 4. DANIEL GIL PERALTA
- 5. MARIA ÁNGELES LARRAZ SÁNCHEZ
- 6. MARIA EUGENIA MUÑOZ EZQUERRO
- 7. ADOLFO PEDRO REVESTIDO VISPE
- 8. DAVID DIEZ BENTANE
- 9. ESTHER CALVERA MONGAY
- 10. ELIGIO REQUEJO GOMEZ
- 11. MARIA MERCEDES RAMOS VISIEDO
- 12. LUIS GUILLEN GARCES
- 13. JONATAN MENDEZ DONAIRE
- 14. ANA FAURO RODRIGUEZ
- 15. MARÍA CARMEN MIMBIELA DELGADO
- 16. DAVID GHEDEON CRISAN
- 17. MARTA ANDRES GRACIA
- Suplentes
- 1. MARIA BEGOÑA ALVAREZ GARCIA
- 2. JAVIER VICENTE ISMAEL OLIVA VALLE
- 3. TAE BUN LEE JEON
- 4. FRANCISCO JAVIER SERRANO FLORIDO
- 5. RAQUEL GAÑARUL LAMANA
- 6. CARMEN MARITZA CAMPEROS LOBATÓN
- 7. ANTONIO SOLANAS BOMBÓN
7. Podemos - Alianza Verde
- 1. EDUARDO LUIS GUAMAN VEGA
- 2. HERIKA NYDIAN CHATA CALLE
- 3. ALBA ANTONIA GIMÉNEZ SAN AGUSTÍN
- 4. YEZID SÁNCHEZ ROMERO
- 5. EDUARDO RODRÍGUEZ FRANC
- 6. MARÍA PILAR SAN AGUSTÍN BRAVIZ
- 7. GLORIA ANGELINA VEGA PADILLA
- 8. ÁNGEL CONDE SIMO
- 9. ANGIE KATHERIN SÁNCHEZ MARTÍNEZ
- 10. PEDRO VALER ANDRÉS
- 11. ANTONIO LÓPEZ LARA
- 12. SARA SERÓN ESCO
- 13. MARÍA ASUNCIÓN ESTEBAN BERMUDO
- 14. JUAN MANUEL GONZÁLEZ JARABO
- 15. LIANA ELINA HEGUI ESQUIROZ
- 16. VANESA CARBONELL ESCUDERO
- 17. MARIANO CARLOS NAVARRO BUENO
8. Ciudadanos - Tú Aragón
- 1. ANTONIO SORIANO SARIÑENA (CIUDADANOS-TÚ ARAGÓN)
- 2. SUSANA PORTERO ENGUITA (CIUDADANOS-TÚ ARAGÓN)
- 3. FRANCISCO TORRES CONTRERAS (CIUDADANOS-TÚ
- ARAGÓN)
- 4. ENRIQUE MIGUEL TORNERO BERMUDEZ (CIUDADANOSTÚ ARAGÓN)
- 5. MARIA ANTONIA MADUEÑO VILLARRUBIA (CIUDADANOSTÚ ARAGÓN)
- 6. JUAN JOSE JARABO HERNANDEZ (CIUDADANOS-TÚ
- ARAGÓN)
- 7. MARIA ASCENSION CASAMIAN BUESO (CIUDADANOS-TÚ
- ARAGÓN)
- 8. JOSE IGNACIO ZAPATA BERNA (CIUDADANOS-TÚ ARAGÓN)
- 9. AZUCENA ALDANA LOPEZ (CIUDADANOS-TÚ ARAGÓN)
- 10. CRISTINA HERNANDEZ CALLEJA (CIUDADANOS-TÚ
- ARAGÓN)
- 11. JAVIER DUQUE MALLEN (CIUDADANOS-TÚ ARAGÓN)
- 12. JESUS ANTONIO CARDIEL PEREZ (CIUDADANOS-TÚ
- ARAGÓN)
- 13. BLANCA HERRERO MOLINA (CIUDADANOS-TÚ ARAGÓN)
- 14. JUAN JOSE CRISTOBAL LOBERA (CIUDADANOS-TÚ
- ARAGÓN)
- 15. MARIA VICTORIA CARDIEL MARTINEZ (CIUDADANOS-TÚ
- ARAGÓN)
- 16. RICARDO LADRON HERRERO (CIUDADANOS-TÚ ARAGÓN)
- 17. ITZIAR SALVANES IBARZO (CIUDADANOS-TÚ ARAGÓN)
9. Partido Aragonés (PAR)
- 1. DANIEL FERNANDEZ GARCIA (Independiente)
- 2. CLAUDIA FUENTES FERRANDO (Independiente)
- 3. LYUDMIL VENTSISLAVOV TIMEV
- 4. DANIEL ESTEBAN GOMEZ
- 5. ANA ISABEL GONZALEZ MARTINEZ (Independiente)
- 6. DARWIN CROWELL SAAVEDRA ORRILLO (Independiente)
- 7. ANA TERESA RODRIGUEZ TOLOSA (Independiente)
- 8. LEIRE CELIA MARIAS IBAÑEZ (Independiente)
- 9. JAVIER POLEY NAVARRO (Independiente)
- 10. AINHOA SANCHEZ GARCIA (Independiente)
- 11. ADRIAN ARCAS SANCHEZ
- 12. ANGEL RUBIO GABETE
- 13. GONZALO INAGA SANZ
- 14. SARAY ESPADA GARCIA
- 15. LETICIA DOMINGO CHAVE
- 16. JUAN MIGUEL LIÑAN JIMENEZ (Independiente)
- 17. PATRICIA BARBE JIMENEZ (Independiente)
- Suplentes
- 1. MARIA JOSE FERRANDO ABADIAS (Independiente)
- 2. JORGE DOMINGUEZ SORIANO (Independiente)
- 3. FELIX MARCUELLO FANDOS (Independiente)