Alfredo Andreu: "Cisne de papel’ era un guion que no quería que se quedase en un cajón"

Quizás eso del que la sigue la consigue no pueda considerarse una ciencia exacta, pero en el caso del zaragozano Alfredo Andreu (31) comienza a estar más que demostrado. Esta es la historia de un niño que veía mucho cine y que sentía que quería contar historias; pero no sabía muy bien cómo hacerlo. Hoy, en el marco del Día del Libro y contra todo pronóstico, firmará ejemplares de su primera novela, ‘Cisne de papel’, y lo hará en el puesto de la librería Troa Fontibre -de 11.00 a 14.00- en el paseo de la Independencia de su ciudad natal junto a otros muchos autores a los que ha admirado durante años.

Tras estudiar Farmacia y Nutrición en la Universidad de Navarra, vivir en Londres, Madrid, Barcelona y La Coruña, y trabajar durante tres años en una Multinacional Farmacéutica, en 2019 decidió dejar una carrera prometedora y una vida de comodidades para perseguir su sueño. Porque para éste farmacéutico zaragozano, sí, -soñar- se puede -y se debe-. "Sé que puede resultar un discurso muy manido, pero si bien es cierto que las condiciones de cada uno juegan un papel fundamental, creo firmemente que el mayor riesgo en la vida es no arriesgarse", explica.

Estamos en Madrid, en la librería Amapolas en octubre, donde Andreu, con la directora del periódico 20 Minutos Encarna Samitier como maestra de ceremonias, está presentando su novela. El sótano de la tienda se ha quedado pequeño. Ya ocurrió en Fnac plaza de España, en Zaragoza. Un sueño hecho realidad para el escritor novel. "Creo que mi mejor decisión fue dejar la farmacéutica, y mi segunda mejor decisión fue entrar a ella", asegura el autor hablando de la importancia de los mentores a lo largo de nuestras vidas.

"La novela surge de darle muchas vueltas a la cabeza al eterno conflicto del por qué estamos aquí. A qué hemos venido", explica. Su protagonista es una joven que sueña con ser actriz en un mundo marcado por la inestabilidad laboral y la incertidumbre. "A través de ella hablo de la importancia de romper las barreras mentales, de atreverse en la vida y de, por lo menos, intentarlo", reivindica.

Alfredo Andreu y Encarna Samitier charlan durante la presentación de 'Cisne de papel' en la librería Amapolas en octubre de Madrid. Camino Ivars

Y es que, aunque originalmente nace del Séptimo Arte, esta pasión por contar historias le viene de niño. Tras abandonar su trabajo y verse inmerso en plena pandemia, decidió ponerse a escribir. "Era 2019, acababa de volver a Zaragoza y tuve una idea basada en mi propia historia. Quería hablar del destino, del camino de vida, y de un personaje al que le habían dicho que lo que quería hacer era imposible", reconoce. Eso sí, este cisne estaba pensado para la gran pantalla: "Realmente, 'Cisne de papelo era un guion que no quería que se quedase en un cajón".

Mientras trabaja en Épila en la farmacia familiar junto a su padre, Andreu compagina este trabajo con su pasión por el cine. Una pasión que le llevó a finales de 2021 a matricularse en un curso de guion y dirección en la escuela de cine de Nueva York en Los Ángeles. "De niño vi mucho cine clásico. Muchísimo. Con 12 años fui a comprar un videojuego y estaba agotado, así que me acabé llevando el ‘Pinacle’, un programa de edición", rememora.

Con 16 años, toparse en la biblioteca con la biografía de Fran Kapra le cambió totalmente la vida: "Fue un despertador de vocación. Un ingeniero químico que se había convertido en uno de los mejores directores de cine de la época. Pensé que si se abrieron las puertas así, podría pasarle a cualquiera".

Convertirte en lo que eres

Por eso, desde el mostrador de la farmacia de Épila, siguió soñando en cine. Un sueño que ha ido materializando y que, hasta la fecha, se ha traducido en el rodaje de cuatro cortometrajes, los últimos ‘Negociadora’ (2021) y ‘Mi vecino Yuan’ (2022), todos ellos en Aragón. Sin embargo, admite que literatura y cine son "dos músculos distintos".

Llegar a una editorial es algo que a la mayoría se le antoja casi imposible. Andreu optó por intentarlo. "Mandé un dosier de ventas a 30 editoriales de toda España. La mayoría me dijeron 'ya le llamaremos', muchas no dijeron nada y dos respondieron", relata. Una de ellas, la aragonesa Mira Editores. Hoy, ha publicado una tirada de 500 ejemplares, y sigue realizando presentaciones allá dónde le llaman. "Reconozco que los libros y las películas me salvan muchos días. Y sé que no puedo dejar de hacer esto. Uno viene al mundo a hacer lo que le toca, y si no lo hace surge el conflicto. Supongo que me he convertido en quien soy en lugar de en quien esperaban", concluye.