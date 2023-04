La infanta Elena visita por sorpresa Zaragoza

La infanta Elena ha visitado por sorpresa Zaragoza este miércoles. La hermana del rey Felipe VI ha asistido este mediodía a la entrega de los reconocimientos de la Fundación Mapfre, celebrada en el salón de recepciones del Ayuntamiento.

En el acto, al que ha asistido el alcalde, Jorge Azcón, han sido distinguidas empresas como Flamen & Co, Master D, Esprinet, Hubtech-Integracion Audiovisual, Alfaro Lex Firma SLP y Ciclos Richi 2013 S.L. También se han entregado menciones especiales a la Fundación Down Zaragoza, a la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (Asapme Aragón) y a la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (Cepyme Aragón).

Se da la circunstancia de que la infanta Elena lleva años trabajando como directora de proyectos de Fundación Mapfre, de ahí su presencia en Zaragoza, que no había sido anunciada previamente. Coincide, además, con la llegada del rey Emérito a Sanxenxo tras su estancia en Londres.

Foto de grupo de la Infanta Elena con Jorge Azcón, miembros de la Fundación Mapfre y premiados, en el Ayuntamiento de Zaragoza. Miguel G. García

Estos galardones reconocen el Proyecto Social de Empleo de la Fundación Mafre, una iniciativa que tiene como objetivo apoyar la contratación de personas con discapacidad, así como de desepleados de larga duración. Al margen de la infanta, el acto ha contado también con la presencia de Francisco Ortiz, director territorial de Mapfre Aragón; Daniel Restrepo, director del área de Acción Social de Fundación Mapfre; Dolores Moya, directora de Fondos Sociales de Fundación Mapfre; y Angel Lorén, Consejero de Acción Social y Familia del Ayuntamiento.

La visita a la Casa Consistorial también ha generado cierta polémica en el plano político. A solo unos metros, en el salón de plenos, se estaba celebrando la última comisión de Movilidad y Servicios Públicos del mandato, una sesión que la titular del área, Natalia Chueca, ha pedido parar diez minutos para poder acercarse a saludar a la infanta.

Esto ha generado estupor entre los grupos de la oposición, que no habían sido avisados previamente. "Ya estaba el alcalde, por lo que su presencia era prescindible. Su papel de candidata ha interrumpido la comisión. Ha hecho un acto de campaña, me parece lamentable", ha dicho Alberto Cubero, de ZEC. En esta línea, el socialista Alfonso Gómez Gámez ha criticado que no se haya invitado al resto de portavoces al acto y ha cargado contra lo que, a su juicio, es una utilización de la institución. "Me parece improcedente e inoportuno", ha dicho.

También Amparo Bella, de Podemos, ha mostrado su disconformidad. "Me parece una vergüenza. Ha utilizado su cargo en lugar de estar donde tenía que estar", ha remarcado. En respuesta, Chueca ha recalcado que nunca en estos cuatro años un receso de apenas diez minutos ha supuesto un problema. "Si les ha sentado mal, lo lamento", ha agregado.