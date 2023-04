El edificio desalojado en Zaragoza tendrá que ser derribado parcial o totalmente por su mal estado

El edificio de desalojado en la calle de Mariano Gracia, en el barrio zaragozano del Arrabal, tendrá que ser derribado parcial o totalmente por su mal estado. Fuentes del área de Urbanismo han confirmado este jueves que el daño en la estructura “es tan grave que no existe posibilidad técnica de repararlo”.

Esta es la principal conclusión a la que han llegado los técnicos municipales tras los trabajos desarrollados durante toda la mañana, que se han centrado en apuntalar el sótano y cortar el agua para evitar nuevas fugas como la que ayer desencadenó el desalojo. Las mismas fuentes señalan que tras la estabilización ejecutada hoy para que los vecinos puedan sacar sus propiedades, el inmueble permanecerá “clausurado”. Será entonces cuando se estudiará el derribo total o parcial “atendiendo a la situación”.

A primera hora de este jueves, más de una decena de vecinos esperaban en las inmediaciones del edificio para poder sacar “lo básico” de sus casas. Algunos lo hacían “sin haber dormido una hora” y con la misma ropa de ayer al tener que haberse marchado “con lo puesto”, aunque algunas, como María Luisa Miranda han podido recuperar su dentadura y su medicación gracias a la colaboración de los Bomberos.

Por el momento, los operarios han colocado vallas en la entrada, donde continúan los carteles del 092 que avisan de que el edificio ha tenido que ser desalojado por riesgo de ruina “inminente”. Los 17 vecinos afectados, entre los que hay tres menores de edad, continuarán las próximas horas en casas de amigos, familiares, hostales y hoteles de la ciudad.

A largo plazo, no obstante, se tendrá que buscar otra solución. La situación obligará a activar el protocolo ante siniestros de emergencia habitacional del Ayuntamiento de Zaragoza. Existe, no obstante, un importante inconveniente, ya que el plan exige que los inquilinos tengan contrato y estén empadronados, un requisito que no todos cumplen.