Herrarte acepta las recomendaciones del informe de la Cámara de Cuentas sobre el Imefez

La concejal de Economía, Carmen Herrarte, ha defendido este martes que su Área ya ha puesto en marcha muchas de las recomendaciones que establece la Cámara de Cuentas de Aragón en su informe de fiscalización de el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (Imefez), que ha sufrido un duro revés tras detectarse diversos "incumplimientos de la normativa". La responsable municipal achacó las deficiencias de gestión a la situación en la que encontró el organismo autónomo al acceder al cargo en 2019.

En su último informe de fiscalización, referido a los años 2020 y 2021 la Cámara de Cuentas, que detecta "incumplimientos significativos" de la normativa en materia de personal, contratación o subvenciones. Eso sí, considera que, pese a las irregularidades, las cuentas de la entidad reflejan la imagen fiel, a excepción de las salvedades reseñadas.

En un primer momento, desde el Área de Economía se transmitió que el informe de fiscalización se atendería solo si el interventor municipal así lo decía. Además, se puso en duda la imparcialidad del máximo organismo fiscalizador y se consideró que actúa "al dictado del gobierno", en referencia a la DGA. Para el PSOE, estas apreciaciones exigen la dimisión inmediata, porque suponen "una quiebra de la arquitectura institucional brutal" de una "gravedad extrema".

Herrarte quiso aclarar este extremo para negar que piense como transmitió su Área el lunes. Rechazó que la Cámara de Cuentas tenga la más mínima dependencia política y calificó de "imprescindible" el trabajo que hace "para que las instituciones mejoren". "No dudo de su objetividad", declaró.

De hecho, dijo que las recomendaciones que hace el máximo organismo fiscalizador autonómico ya se han puesto en marcha en su gran mayoría. Solo cuestionó el hecho de que ella, como vicepresidenta del organismo municipal, no pueda firmar modificaciones presupuestarias, dado que el interventor considera que sí puede hacerlo. En cualquier caso, calificó esta cuestión de "menor".

Herrarte explicó que el informe fiscaliza el trabajo de 2020 y 2021, en plena pandemia, y recuerda que el Imefez "daba las nóminas en mano" hasta no hace mucho. Explicó la apuesta por la digitalización, con el sistema Gestiona estrenado en 2022. También citó el plan de estabilización del personal, pactado con los sindicatos, que permitirá poner en orden la relación de puestos de trabajo. "Me encontré un instituto no profesionalizado", en referencia a la herencia recibida de la etapa del PSOE y ZEC.

Ante las críticas del concejal del PSOE Alfonso Gómez, Herrarte recordó que el edil fue gerente del Imefez en la etapa de gobierno socialista y por tanto lo responsabilizó de muchos de los problemas que arrastra la entidad. Le acusó de hacer "demagogia" con el informe y le acusó de no haberlo leído.