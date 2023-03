Miedes compra el antiguo convento de las concepcionistas para darle uso como residencia o alojamiento

Más de siete años después del cierre del convento de las Concepcionistas Franciscanas en Miedes de Aragón, el Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo con la orden para adquirir por 250.000 euros su titularidad con el objetivo de volver a darle un uso, que estudian que sea como residencia de mayores o para uso turístico. En total, el Consistorio compra dos parcelas: una de cerca de 5.000 metros cuadrados con las huertas y el cementerio, y otra de 6.227 de superficie, que incluye jardines, el edifico donde hacían vida y la iglesia.

"Los vecinos lo sienten como parte del pueblo y algunas asociaciones nos lo habían transmitido así. Este verano estuvieron 40 personas limpiando. No queríamos que se echase a perder o que viniera un particular o empresa", incide el alcalde, José Lorente (PP). Sobre el futuro del inmueble, el regidor puntualiza que "en pueblos como el nuestro, la necesidad prioritaria, por la mayoría de la población que tenemos, es algún tipo de residencia de la tercera edad", aunque no descarta "más de un uso, porque son unas instalaciones bastante grandes".

El edificio principal cuenta con cuatro plantas -en las que se incluye un altillo y un colmenar- que se distribuyen con vistas a un amplio claustro. Dentro, hay espacios comunes, como salas de estar, capillas, espacios de almacén y cocinas, y las celdas. Además, Lorente indica que "en los últimos 10 o 15 años que estuvieron hicieron unas importantes inversiones en las cubiertas, hay ascensor…". "Había capacidad para 60 personas, pero nunca estuvieron al completo", relata el primer edil.

Poco después de la marcha en 2015 de las últimas siete hermanas –dos de ellas en situación de dependencia-, el Ayuntamiento llegó a un acuerdo para la cesión de la propiedad que incluía asumir el mantenimiento. "Entonces empezamos a estudiar cómo podríamos conseguir los fondos para hacernos con él y le hemos dado muchas vueltas", confiesa. A la dilación del proceso, asume Lorente, ha contribuido que "hemos tenido siete secretarios en cuatro años".

"Hace ya más de un año que ya tenemos la estabilidad necesaria para poder tomar decisiones, porque el puesto de secretario es básico para saber qué hacer, para autorizar los gastos…", enumera el regidor. Así, detalla que tras la liquidación del presupuesto de 2022 y una modificación de crédito, se invierten 150.000 euros del remanente de tesorería municipal a los que se sumarán 100.000 euros del plan Plus de la Diputación de Zaragoza.

Hace poco, en una visita con un arquitecto, el alcalde explica que se les aseguró que el edificio cumple con las principales exigencias de la normativa contra incendios. Por eso, no descartan incluso que una parte del inmueble pueda servir como alojamiento turístico y, además, la iglesia no se desacralizará y mantendrá el uso religioso. A su vez, siguen manteniendo conversaciones para que parte de los cuadros vuelvan al edificio para "darle ese valor histórico".

En 1613, se fundó el convento, con religiosas procedentes de Tarazona. Ya en el siglo XIX, en 1857, las religiosas acometieron tres años de obras. En 2013 se llegó a conmemorar el cuarto centenario de la fundación, con una placa que lo atestigua.