El memoria de Albert Einstein ya preside una de las entradas del Mobility City

El memorial que recuerda el centenario de la visita de Albert Einstein a Zaragoza preside desde este martes el exterior del puente Zaha Hadid, sede de Mobility City, desde su acceso por el barrio de La Almozara. Fundación Ibercaja, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Colegio de Ingenieros y el grupo Hierros Alfonso han presentado la escultura, que es obra de los artistas e ingenieros Juan Antonio Ros y su hijo Teo.

El memorial, inaugurado con motivo del centenario de la visita del científico a la capital aragonesa, está compuesto por varias piezas que recuerdan su legado permanente y sus mayores logros como son las teorías especial y general de la relatividad.

El conjunto escultórico incluye una efigie de bronce a tamaño real de Einstein, dos relojes solares singulares, una ecuación que es el símbolo de la teoría de la relatividad (e=mc2) y la frase "The important thing is not to stop questioning" ("nunca dejes de preguntarte"), lema por excelencia del Premio Nobel de Física.

La inauguración del memorial ha contado con la presencia de José Luis Rodrigo, director general de la Fundación Ibercaja; el alcalde Jorge Azcón, y los autores de la obra, Juan Antonio y Teo Ros. Durante el acto se ha recordado que Einstein visitó Zaragoza en 1923, dos años después de recibir el Nobel de Física, no por su revolucionaria teoría de la relatividad, sino por otra demostración sobre la luz y el efecto fotoeléctrico. La nueva escultura sirve también para reivindicar al ilustre que es considerado como el mayor genio del siglo XX, dado que sentó las bases de la actual física moderna.

El memorial ha contado con la colaboración de unos 30 soldadores, fundidores, ceramistas, modelistas y grabadores. El monumento -según han explicado sus promotores- aspira a convertirse "en un activo de la ciudad" y a integrarse "en el patrimonio público de los ciudadanos". Desde la Fundación Ibercaja destacan que el conjunto escultórico "engloba y aúna los valores del conocimiento y el arte, que son también los dos valores fundamentales que conforman el compromiso de la Fundación con la sociedad".