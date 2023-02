Dos heridos leves tras ser arrollados por una furgoneta en Torrero

Dos personas han resultado heridas de carácter leve tras ser atropelladas por una furgoneta en un paso de peatones de Zaragoza.

Según informa la Policía Local, el suceso ha tenido lugar este sábado por la tarde, en torno a las 20.00, cuando la furgoneta conducida por J. D. H. C., de 19 años, atropelló a dos peatones en un paso de cebra sin semáforo, identificados como J. M. M. C., de 68 años, y M. P. C. S. C., de 65. A consecuencia del atropello, ambos ciudadanos resultaron heridos leves y fueron trasladados a un centro hospitalario para realizarles una exploración y valoración de sus lesiones.

Por su parte, el conductor, que hacía uso del cinturón de seguridad, arrojó un resultado negativo en las pruebas de alcoholemia realizadas por los agentes de la Policía Local, y se están investigando las causas del accidente.

Choque en San José

Por otra parte, el conductor de un turismo, identificado como A. H. P., de 44 años, ha perdido el control de su vehículo y ha colisionado contra un semáforo, que ha derribado a consecuencia del golpe.

El accidente ha tenido lugar sobre las cinco de la mañana de este domingo en la ronda de la Hispanidad, a su paso por el barrio de San José. El conductor ha resultado herido de carácter leve y trasladado a un hospital para su valoración. Llevaba puesto el cinturón de seguridad y ha dado negativo en las pruebas de etilometría realizadas.

Conducción bajo los efectos del alcohol

Por último, el conductor J. I. C. I., de 48 años, ha sido citado para un juicio rápido tras ser parado por una patrulla de la Policía Local que apreció una conducción anómala por su parte.

Los hechos tuvieron lugar este sábado por la noche, en torno a las 23.00, en la calle de Tarragona, a la altura del número 8. En la prueba de alcoholemia, el conductor del turismo arrojó un resultado superior al establecido penalmente. El coche ha sido puesto a disposición judicial.