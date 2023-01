Guerra de informes en Urbanismo por la modificación del PGOU sobre La Romareda

La operación Romareda, que pasará por la comisión de Urbanismo el próximo miércoles, ha suscitado una polémica interna en el Área de Urbanismo. Un informe firmado por el jefe del Departamento de Arquitectura, Ricardo Usón, cuestiona seriamente que la ubicación actual de La Romareda admita un estadio como el que se está proyectando, con unos 43.000 espectadores, y pueda respetar los anillos de seguridad exigidos por la norma. Esgrime un reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Rgpepar) de 1982. Ante esto, a requerimiento del coordinador del Área, Miguel Ángel Abadía, se han emitido tres contrainformes que arrojan una conclusión: el reglamento citado está derogado desde 2011 y el estadio cumple todos los requisitos.

El informe de Usón se refiere fundamentalmente a los requerimientos de la FIFA-UEFA sobre las coronas de seguridad y a los anchos de las vías rodadas del entorno que establece el Rgpepar. En su opinión, estos requisitos "pueden afectar de modo determinante a la viabilidad de la edificación futura, según parece desprenderse del programa de alto nivel" recogido en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que sostiene la operación Romareda.

Usón alude a "las limitaciones espaciales del entorno y su relación con la seguridad" del actual emplazamiento. Cita distintas alineaciones del estadio para apuntar las dificultades para cumplir "los requisitos de competiciones internacionales o de alto riesgo". Respecto al Rgpear recuerda que fue una de las claves de la anulación de la operación Romareda en 2007. Detalla los anchos de la vía del entorno y concluye que la capacidad de evacuación es de 31.600 espectadores, por lo que faltaría espacio para sacar a 10.400 personas más.

"Desconocimiento absoluto"

Para el coordinador del Área, el informe de Usón "adolece el vicio de desconocimiento más que absoluto de la normativa vigente aplicable". Abadía recuerda que el reglamento citado por el arquitecto está derogado y encarga tres informes para garantizar la viabilidad del estadio en su actual ubicación. El primero es jurídico y lleva la firma del jefe del departamento Carlos Gómez Castejón y recuerda que la disposición derogatoria del Rgpepar entró en vigor el 18 de marzo de 2011. "En el término municipal de Zaragoza resulta inaplicable el artículo 26 del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas", afirmó.

Además se ordena al jefe del servicio de Arquitectura, José Antonio Aranaz, que redacte otro informe, que no solo insiste en la derogación del citado reglamento, sino que recuerda que la normativa que hay que aplicar es el Código Técnico de la Edificación. Indica que para un equipamiento con capacidad para 42.500 espectadores se necesitan 21.250 metros en el exterior. Y La Romareda dispone de 54.000.

Por otro lado, hace referencia a las coronas de seguridad recomendadas por la FIFA y la UEFA. Dice que "no poseen carácter de norma obligatoria". No obstante, analiza la documentación de estos organismos internacionales y concluye que "no se extrae de manera alguna que sea inviable el desarrollo del nuevo estadio".

Para zanjar la controversia, también se ha solicitado una adenda al informe presentado el pasado mes de julio por Idom, que participa en el proyecto del nuevo estadio por encargo del Real Zaragoza. La consultora subraya el dato de que solo hacen falta 21.250 metros cuadrados en el entorno del campo de fútbol.