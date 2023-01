Accidente mortal en Torralba de Ribota: Un tramo con línea discontinua que genera recelos

El eje de la carretera N-234, que une Sagunto y Burgos, atraviesa latitudinalmente, partiendo por la mitad, la comarca de la Comunidad de Calatayud. En el tramo en el que sucedió el accidente, entre la cabecera bilbilitana y Torralba de Ribota, coincide una pequeña recta de poco más de un centenar de metros combinada con suaves curvas a izquierda y derecha. Y, aunque en el punto concreto no hay un cambio de rasante, sí que en algunos sectores hay maleza y arbolado que si bien no impide la visión total, tampoco permite una vista despejada del horizonte.

Para el alcalde de Torralba de Ribota y usuario habitual de la vía, Alfonso Puertas, el tramo tiene sus reparos. "Los que vivimos en la zona, yo incluido, creo que no adelantamos en ese punto si no es para pasar a un tractor o algo muy puntual. Es una distancia muy corta y el tiempo que ahorras son menos de dos minutos, que en verdad no son nada para el riesgo que puede suponer", asumió el regidor, que ayer tuvo que usar esta misma carretera.

En este sentido, afirmó que "con la norma en la mano puede que esté bien puesta la línea discontinua, pero no sé si es lo más conveniente". Recordó que "son varias curvas suaves, pero que están muy seguidas" y, además, hay arbustos "por lo que hay que tener cuidado".

Otro de los problemas es el tráfico. Según los datos referidos a 2019 del Ministerio de Transportes, diariamente pasan 2.721 vehículos por este tramo, de los cuales 459 son de gran tonelaje. A esto también aludió el alcalde de la vecina localidad de Aniñón, José Manuel Sebastián, que la calificó como "una carretera muy utilizada". "Hay veces que subo desde Calatayud a mi pueblo –que está varios kilómetros hacia Soria– y si voy detrás de un camión, no lo llego a adelantar", apostilló Sebastián. Sin embargo explicó que "no es el tramo más peligroso dentro de lo que hay hasta el límite provincial" y descargó de responsabilidad tanto al estado del firme –sin baches ni degradación– como a la señalización.