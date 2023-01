La tragedia de la joven familia zaragozana fallecida en el accidente de Torralba

La familia zaragozana fallecida este viernes en un accidente de tráfico en la carretera de Torralba de Ribota estaba formada por Inés Bellido y Tomás Aróstegui, quienes viajaban junto a su hijo de dos años.

Ella estaba embarazada de una niña y actualmente trabajaba en la Cámara de Comercio de Zaragoza y colaboraba con el Ayuntamiento de Zaragoza en la creación de nuevos ejes comerciales de la ciudad, como se puede apreciar en la imagen en un acto en la calle Delicias. Él era profesor en el Colegio de Fomento Montearagón de la capital aragonesa.

🖤 El Pleno, el Comité y el personal de la corporación de @camarazaragoza lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Inés Bellido, su marido Tomás Arostegui, su hijo Quique y su hija en camino Pepa. Acompañamos en el sentimiento a su familia y amigos.



D.E.P. — Cámara Zaragoza (@camarazaragoza) January 28, 2023

⚫️ En @pparagon Estamos desolados por el fallecimiento de nuestra compañera Inés Bellido y su familia en un trágico accidente de circulación. Lloramos junto a sus parientes y amigos estas pérdidas terribles e irreparables y rogamos una oración por sus almas. — PP de Aragón (@pparagon) January 28, 2023

Estoy totalmente conmocionada por el drama desolador que nos deja el fallecimiento de Inés Bellido y D. Tomas juntos a sus hijos. La vida es injusta.

Os tengo en mis oraciones DEP🙏🙏🙏 — natalia chueca (@ChuecaNatalia) January 28, 2023

🖤El equipo de la Consejería de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza estamos desolados por la trágica muerte de nuestra compañera Inés Bellido, su marido, su hijo y la bebé que llevaba en su vientre. Lloramos desconsoladamente junto a sus familiares y amigos. Nos quisimos mucho. — carmen herrarte (@carmenherrarte) January 28, 2023

Quiero transmitir todo mi apoyo a la familia del @pparagon en estos complicados momentos.



Tuve la oportunidad de conocer a Inés Bellido y conversamos sobre la dinamización comercial de la ciudad.



Descansen en paz. — Lola Ranera (@lolaranera) January 28, 2023

Bellido era licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Había realizado cursos de Postgrado de Derecho y Sociedad Mercantil y el curso de Gestión de Comunicación, Producto y Protocolo Empresarial por la Universidad Abierta Interamericana.

Perteneció al departamento legal de las Cortes de Aragón y también al Departamento Jurídico de Barrabés Internet. Además, fue de las más jóvenes del Equipo Docente del Centro Internacional de Especialidades, “dispuesta a aportar entusiasmo, energía y músculo”, dijo en su momento.

Se consideraba una apasionada por la Cooperación Internacional, de hecho, había trabajado en distintos proyectos en India y América Latina, con la Fundación Madre Teresa de Calcuta, Fermale Orphanage of the City of Coimbra y con Center Vértice.

Tomás, tal y como se recoge en la página web del centro educativo, estaba concienciado con la educación ambiental. “La presencia de la educación ambiental en el aula se ha ido introduciendo con normalidad, según las necesidades", decía. "Al tratar estos temas en el aula, a ellos no les sorprende y están muy mentalizados en tener una visión ecológica", se añade en su descripción como docente.