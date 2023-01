Azcón apoya la propuesta de que gobierne la lista más votada siempre que haya un acuerdo de todos los partidos y "se respete"

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha mostrado este miércoles su apoyo a la propuesta del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que gobierne la lista más votada. El también presidente del PP-Aragón ha asegurado que es un “muy buen” planteamiento político, ya que “lo que hace es darle fuerza al gobierno en la toma de decisiones”. Cree, no obstante, que para hacerlo posible debería existir un acuerdo “que trascienda de legislaturas” y que se respete en todas las instituciones. “No puede ser que las reglas del juego se hagan pensando en las próximas elecciones y no en las próximas décadas”, ha dicho.

Azcón, que de haberse aplicado esta fórmula no habría accedido a la Alcaldía, ha recordado que esta propuesta “la hizo en origen el PSOE”, y que en el Consistorio ya la defendió la actual ministra de Educación, Pilar Alegría, las pasadas elecciones, en las que consiguió diez concejales y se convirtió, precisamente, en la lista más votada.

“En este Ayuntamiento, el PP lo fue en 2011 con mucha diferencia, pero gobernó una coalición de izquierdas legítimamente. Y sin embargo, en las últimas elecciones no fuimos la lista más votada y estamos haciéndolo. A lo largo de los mandatos se pueden producir distintos resultados, y lo importante es que las reglas del juego se acuerden y se respeten siempre”, ha manifestado.

El regidor también se ha referido a la bilateral. En su opinión, debería celebrarse “cuanto antes”. No obstante, ve muy difícil hacerlo cuando la DGA no deja de plantear juicios contra el Consistorio. “La bilateral se pide para que no tenga que haberlos, para resolver las disputas. Nosotros queremos hacerlo dialogando, pero en los últimos tiempos, el Gobierno de Aragón ha decidido poner juicios que luego pierde y cuestan dinero a todos los aragoneses. Yo creo que sería mejor que dialogáramos y que lleguemos a acuerdos en lugar de tomar decisiones unilaterales”, ha agregado.