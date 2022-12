Una pareja acaba en el banquillo por agredir a un taxista en las Fiestas del Pilar

La pareja formada por K. C. D. y V. S. M., de 33 y 29 años, respectivamente, se sentó este miércoles en el banquillo de los acusados por los hechos ocurridos en la madrugada del pasado 15 de octubre, en plenas Fiestas del Pilar, cuando agredieron al taxista al que habían pedido que los llevara a casa. Y lo hicieron porque, a juicio los acusados, no les estaba llevando por el recorrido debido.

La víctima, que resultó policontusionado y acabó en urgencias del hospital Miguel Servet, explicó en su día que el varón presentaba "signos evidentes de encontrarse bajo la influencia del alcohol". Según este, se expresaba de "forma incongruente" y "se inventaba calles" por las que pedía que lo llevara. La pareja se había subido al taxi en la calle del Carmen y había pedido ir a la de Sobrarbe, en el Arrabal. Pero dado el estado de nerviosismo del cliente, que no dejaba de gritar y proferir insultos, decidió detener su vehículo en el paseo de María Agustín.

El denunciante les explicó que no les iba a cobrar nada, pero no quería problemas y prefería que se bajaran. Sin embargo, aquello no sentó bien a la pareja. Y al apearse, K. C. D. pegó un portazo tan fuerte que el taxista se vio obligado a recriminarle su actitud. Al parecer, en ese momento, los dos clientes se abalanzaron sobre la víctima y empezaron a propinarle golpes.

En cuanto pudo quitárselos de encima, el taxista llamó por teléfono a la Policía Local, que se presentó en el lugar de los hechos y tranquilizó a la pareja. Esta alcanzó este miércole un acuerdo con la defensa, a cargo de Marco Antonio Navarro, para indemnizar a la víctima.