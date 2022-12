"El relato que tiene que perdurar es el de las víctimas de ETA, no el de los verdugos"

"Hoy estamos aquí para rendir homenaje a las víctimas del terrorismo, y en especial, a todas las que el 11 de diciembre de 1987 fueron vilmente asesinadas en el popular barrio del Arrabal, en Zaragoza. A las 6.00 de la madrugada ETA hacía estallar en las inmediaciones de la casa cuartel un coche bomba cargado con 250 kilos de amonal. La terrible explosión dejó heridas a 88 personas y acabó con la vida de 11 ciudadanos, entre ellos, cinco niños".

Lucía Ruiz García, víctima de este atentado y delegada en Aragón de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) se dirigía así en la mañana de este domingo a las decenas de personas que han acudido al parque de la Esperanza a mostrar su respeto a la memoria de aquellas once víctimas y, por extensión, a todas a las que ETA ha asesinado a lo largo de su historia.

Ante las autoridades presentes, entre ellas el acalde de Zaragoza, Jorge Azcón, la delegada de la AVT recordó el momento tan "difícil" que atraviesan las víctimas del terrorismo, en especial este año en el que han asistido "impotentes" al fin de la dispersión de los presos terroristas y al dolor que estas decisiones han provocado en la mayoría de ellas.

"Sólo quedan 14 presos de ETA para culminar todos los acercamientos a cárceles vascas, y es que algo que en teoría iban a ser decisiones puntuales y de presos sin delitos de sangre, se ha convertido en una rutina semanal por la que se han visto afectadas casi 300 víctimas, de las cuales un 80% han sufrido efectos negativos por ello", ha dicho.

Para quienes fueron objetivo de la banda etarra, estos acercamientos son la "antesala" de la libertad condicional, los permiso y, en definitiva, la "impunidad" y muestran su temor a que no cumplan íntegramente sus condenas. "Para los que nos acusan de vengativos por criticarlos, les digo: no es venganza, es justicia", ha afirmado y ha añadido que quieren que cumplan "ni un día más" de las penas que les impusieron pero tampoco "ni un día menos". "El fin del terrorismo nunca puede ser sinónimo de impunidad. Merecemos una justicia efectiva".

Lucía Ruiz ha hablado de la "Memoria", con mayúsculas, para decir que no consiste solo en hacer homenajes o reconocimientos, que también, sino que consiste en "neutralizar todos los intentos por imponer un relato manipulado y falso de la historia del terrorismo en España". Ha hecho hincapié en la necesidad de guardar los testimonios de las víctimas para que sea su relato el que perdure y no el de los verdugos. "Recordar para no olvidar. Recordar para prevenir que vuelva a ocurrir".

La situación política actual también ha sido abordada en su discurso para constatar, ha expresado, cómo han sido testigos de la "alianza de gobierno" que el presidente, Pedro Sánchez, ha "afianzado" con el partido heredero del brazo institucional de ETA. "Por mucho que sean legales, que desde la AVT lo ponemos en duda y por eso venimos desde hace años recopilando indicios para su ilegalización, no podrán ser morales mientras no defiendan que la violencia de ETA no tuvo ninguna justificación. Hablemos claro: Bildu no es un partido progresista, ni es un partido que tenga una agenda social. Es un partido que a día de hoy sigue defendiendo que los asesinatos de ETA tuvieron justificación".

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha precedido a Lucía Ruiz en el uso de la palabra para recordar que el "profundo dolor causado por ETA sigue presente". "Treinta y cinco años después corremos el riesgo de olvidar que la democracia española ha tenido un alto coste en sacrificios en vida en dolor", ha advertido.

A su juicio, la "derrota policial y judicial de ETA no ha acabado con quienes a día de hoy siguen homenajeando a los a los etarras" e intentan "manipular un relato a favor de la banda terrorista" y de "desprecio a las víctimas" y "aspiran a enterrar el legado de auténtico terror de ETA".

El regidor ha destacado que en estos momentos tienen "más influencia que nunca" en el gobierno de España y en las instituciones. "Y están condicionando posicionamientos políticos que a todos los hombres y mujeres de bien y sensatos nos repugnan"

Azcón también a indicado que Zaragoza "no va a ser cómplice de quienes quieren confundir a la sociedad desdibujando los límites de los que han sido asesinos y de los que han sido asesinados", ni mantendrá "equidistancias ni ambigüedades". "Las víctimas siempre serán víctimas y los verdugos siempre serán asesinos que merecen el desprecio de la sociedad y de las instituciones y también los testigos los castigos más severos de nuestro Código penal