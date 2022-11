ZEC inicia sus primarias el día 30 sin Santisteve, Broto ni Cubero y "abierto" a confluir

Zaragoza en Común (ZEC) abrirá el próximo día 30 sus primarias para elegir candidato a las elecciones municipales de 2023. A ellas no se presentarán ninguno de los actuales concejales, ya que tanto Pedro Santisteve como Luisa Broto y Alberto Cubero firmaron en 2015 un compromiso ético que limitaba a ocho años su representación dentro de la institución. También se descartan nombres como el de Pablo Híjar, aunque, según han apuntado fuentes de la formación, habría ya al menos 14 personas interesadas en concurrir. Javier Tobías, miembro de la coordinadora de ZEC ha confirmado que siguen abiertos a posibles confluencias con Podemos. "Nosotros estamos interesados en que haya una única candidatura a la izquierda del PSOE, ya veríamos luego de qué manera se formalizarían las listas definitivas", ha dicho.

El proceso comenzará el próximo miércoles, momento en que se podrán a presentar las candidaturas. El día 7 se pondrá nombre y apellidos a todos los aspirantes, y a partir del 8 comenzará la campaña, que terminará el 15 de diciembre. "Entre los días 15, 16 y 17 se podrá votar a través de internet, y el día 18 se hará la votación presencial en la sede de ZEC", ha apuntado Tobías.

La agrupación prevé contar con "una amplia gama de perfiles técnicos desde el punto de vista de los derechos y el trabajo social, la juventud, la población envejecida y migrante", así como de personas especializadas en urbanismo o medio ambiente, aspectos que "van a ser necesarios para hacer frente a los retos a los que se va a enfrentar la ciudad en los próximos cuatro años". También habrá "activistas del movimiento animalista, del movimiento feminista y por los derechos de la juventud y la población mayor".

Entre tanto, los comunes han iniciado un proceso de escucha por los barrios, comenzando por Las Fuentes y Las Delicias, con el que pretende acercarse a la ciudadanía y recoger sus inquietudes y propuestas para incorporarlas al programa electoral.

"Nos parece importante recalcar que ZEC presenta una candidatura que no participa en el juego del intercambio de sillones. Nos presentamos en Zaragoza, desde Zaragoza y para Zaragoza. No vamos a participar en discusiones que creemos que la población no entiende", ha subrayado Tobías.

En el proceso podrán participar todos los inscritos en ZEC. "Basta con estar vinculado a Zaragoza, trabajar o vivir en la ciudad y tener más de 16 años", ha agregado.