Más de seis horas bloqueados en la AP-2 tras el accidente en La Almolda: "Es increíble, nos vamos a quedar sin gasolina"

Isabel García Garralaga viajaba con su marido, Álvaro Royo-Villanova, desde Barcelona a Zaragoza este martes por la tarde cuando se vieron sorprendidos pasadas las 19.30 por el accidente mortal registrado en la AP-2 a la altura de La Almolda. Un choque múltiple entre tres camiones y una furgoneta con el trágico resultado de un fallecido y tres heridos graves obligaba a la Guardia Civil a cortar el tráfico en esta vía, sentido Zaragoza, dejando bloqueados a multitud de conductores.

A pesar de que, según fuentes de Tráfico, se daba paso alternativo por la N-II, decenas y decenas de vehículos se vieron bloqueados durante horas. Entre ellos, el de Isabel y su marido, que quedaron parados a menos de un kilómetro del lugar donde ocurrió la colisión mortal y a primera hora de la madrugada desconocían cuándo podrían regresar a casa.

"Es una pena enorme lo que ha ocurrido y entendemos que la prioridad absoluta es atender a los heridos por el accidente y velar por la seguridad en la zona, pero llevamos casi seis horas aquí parados sin que nadie nos dé ninguna indicación", explicaba García a HERALDO sobre la una de la madrugada.

Numerosos camiones parado en la AP-2 a primera hora de la madrugada I. G.

"Aquí hay familias con niños, transportistas que no pueden desempeñar su trabajo... Hay kilómetros de atasco después de un accidente que ha ocurrido hace más de cinco horas. No me parece normal", decía, y se quejaba por lo que consideraba una "gestión pésima" que dejaba "desatendidos a muchos ciudadanos".

"No llevamos ni agua", se lamentaba, "y hemos parado el motor y por tanto la calefacción porque nos vamos a quedar sin gasolina. Es increíble", explicaba esta zaragozana desesperada ante la idea de tener que pasar la noche en la carretera.

Finalmente, poco antes de las 2.00 comenzaban a moverse, según confirmaba a HERALDO. "A las 1.48 hemos empezado a circular después de más de 6 horas bloqueados. En ningún momento hemos recibido información ni ayuda de Protección Civil a los numerosos vehículos y turismos que no disponían de agua ni comida y que estaban en riesgo de quedar sin combustible por las bajas temperaturas", subrayaba.

"Nunca he visto una gestión tan mala de una incidencia de tráfico y ha ocurrido en una de las principales vías de España", se lamentaba, enviando su pésame por el fallecido y deseando la pronta recuperación de los heridos en el siniestro.

Imágenes del rescate de los heridos por parte de Bomberos de la Diputación de Zaragoza DPZ

El accidente se produjo por un choque en cadena en el que se vieron implicados tres camiones y una furgoneta. En la furgoneta circulaban la persona fallecida y otros dos de los heridos. El vehículo quedó empotrado debajo de uno de los camiones y las tres víctimas tuvieron que ser rescatadas por bomberos de la Diputación de Zaragoza del parque de Caspe y bomberos de la Diputación de Huesca de los parques de Fraga, Sariñena y Barbastro. Además, los bomberos también tuvieron que excarcelar al conductor de uno de los camiones, que también resultó herido grave, por lo que las labores en la zona se alargaron ante la dificultad de los rescates.

Lugar donde se cortó la AP-2 tras el accidente DGT

Se da la circunstancia de que la vía alternativa tras el cierre de este tramo de la AP-2 fue este martes la N-II, que también registró un accidente múltiple con tres fallecidos a la altura del municipio zaragozano de Pina de Ebro. Cuatro personas fallecieron en solo seis horas en un trágico martes en las carreteras zaragozanas.