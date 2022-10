Alberto Lavilla (PSOE) asume la Alcaldía de Valdehorna

Alberto Lavilla Pascual fue elegido este domingo como nuevo alcalde de Valdehorna por el PSOE. Este joven de 27 años, agricultor de profesión y natural de la localidad asumirá el cargo de responsable del Ayuntamiento, vacante tras el fallecimiento el pasado 5 de octubre de su antecesora, Isabel García Martín (PP), a los 64 años a consecuencia de un cáncer.

A las urnas estaban llamados menos de 29 vecinos –último dato del padrón municipal a fecha 1 de enero de 2021- y hasta las urnas se acercaron 17. De ellos, nueve votaron al ganador y ocho al candidato alternativo, Jesús Lavilla, presentado como independiente en la cita electoral. La toma de posesión se realizará en un plazo de 20 días.

"Me he presentado por las circunstancias, porque no se me había pasado nunca por la cabeza, pero hay que arrimar el hombro entre todos para que el pueblo siga adelante", reconocía a las pocas horas de salir elegido como responsable de esta localidad, que cuenta con el régimen de concejo abierto.

Su antecesora fue elegida en 2019, pero su trabajo le llevó a ganarse el respeto de todo el espectro político. "Por desgracia una vez más tenemos que lamentar la pérdida de una servidora pública que ha trabajado sin descanso por su pueblo y que nos ha dejado antes de tiempo. En estos momentos tan difíciles quiero mostrarle mi reconocimiento y enviar un fuerte abrazo a su familia, a sus amigos y a sus compañeros del Partido Popular", expresó el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero.

También desde el grupo popular en la DPZ se sumaron al mensaje de condolencia por el fallecimiento de la regidora. "Nos encontramos con una noticia triste y dura. Nuestra querida compañera del PP, la alcaldesa de Valdehorna, Isabel García Martín, ha fallecido a los 64 años a causa de un cáncer. Nuestro cariño a su familia y a compañeros del PP de Valdehorna, en la comarca del Campo de Daroca".