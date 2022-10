¿Abren las tiendas en Zaragoza todos los días del puente de Todos los Santos?

El puente que comenzaba para los escolares este viernes 28 por la tarde y se extiende hasta el martes 1 de noviembre (fiesta nacional) no es puente para los trabajadores y universitarios de Zaragoza y Teruel en Aragón. Este sábado 29 es laboral y ocurre lo mismo el lunes 31, aunque no serán pocos los que busquen el modo de librar estos dos días para poder hacer algún viaje corto de cuatro días y medio, preferiblemente de los que no suponen un desplazamiento muy largo, para aprovechar mejor el tiempo. Por si fuera poco, la llegada de noviembre, cuando se produce esa nueva tradición llamada ‘Black Friday’ traerá rebajas considerables de precios desde los primeros días del mes.

¿Abren las tiendas el festivo 1 de noviembre en Zaragoza?

Las tiendas no cogen puente, desde luego; por si fuera poco, el martes 1 está incluido en el calendario de festivos de apertura comercial para grandes y medianas superficies. Por ello será únicamente el domingo 30 el día de esta próxima semana en que no se podrá ir de tiendas en Zaragoza; sí volverá a ocurrir el domingo 6 de noviembre, día de descanso comercial habitual.

Los festivos de apertura que quedan en Aragón para 2022

Los diez días de apertura de grandes superficies comerciales en domingos y días festivos se determinan anualmente por el Gobierno de Aragón. Además de este martes 1 de noviembre quedan otros cuatro en Zaragoza, todos ellos domingos: el 27 de noviembre (que aprovecha además el tirón del Black Friday, que llega dos días antes) y el 4, 11 y 18 de diciembre; todos ellos corresponden a la campaña de Navidad. En Teruel no hay apertura comercial este martes 1 de noviembre, pero sí los cuatro domingos citados en Zaragoza. Por último, Huesca tampoco plantea la apertura comercial el 1 de noviembre, y tampoco la hará el domingo 27; sí está prevista en los tres primeros domingos de diciembre.