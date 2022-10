Quejas en Used por el derribo del puente de tres ojos en la reforma de la carretera de Atea

La reforma de la carretera CV-204, que une las localidades de Atea y Used en el Campo de Daroca, ha generado críticas por el derribo del puente de tres ojos que servía para salvar el arroyo de Valdemolinos, dentro del término municipal de la segunda localidad. Este viaducto se encontraba registrado en el censo del Sistema de Información del Patrimonio Aragonés y su antigüedad se databa en más de un siglo, ya que en 1921 se vio afectado por una riada. Los trabajos para mejorar el trazado de titularidad provincial están promovidos por la Diputación de Zaragoza con un presupuesto de casi dos millones de euros para ampliar la calzada de los anteriores cuatro metros y medio a los siete.

Así lucía el puente de tres ojos que unía las localidades de Atea y Used SIPCA

"Es una barbaridad. Es un ejemplo más de que los catálogos no sirven porque nadie los mira ni los tienen en cuenta", sentencia el arquitecto Alberto Sánchez, integrante de la asociación Fuset, en referencia a que este elemento aparecía en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés. En su caso, argumenta que se da "una falta de conciencia general" y que "ha fallado todo el sistema: desde la redacción del proyecto, porque no se incluye; en el plan general de ordenación urbana, porque no aparece; del Ayuntamiento, porque no ejerce su labor de policía aunque tenga pocos medios, y de la constructora".

La denuncia la hizo pública Ramón Aliaga, nacido en Used y residente en la localidad vizcaína de Guecho, a través de una carta a HERALDO. "Todo el mundo pensaba que se iba a respetar, porque es una zona que cuenta con mucho espacio en el entorno. Entonces, a lo que nos hemos dado cuenta ha sido demasiado tarde. Yo me enteré cuando me lo dijo una amiga que paseaba por la zona", cuenta. En su escrito lamentaba que la mejora de la carretera haya sido por un "precio desorbitado en arranque de árboles y demolición de un puente de piedra".

Según Sanchez, la conservación del puente se podría haber hecho "por el mismo o menos dinero". "Lo podrían haber respetado y modificar el trazado unos metros", lamenta. En este sentido, considera que "es un caso más de destrucción del patrimonio, como los ejemplos de que no se haya respetado la protección integral del Palacio de la Lozana o los trabajos que se están haciendo en el palacio de la Obra y de los Gonzalo de Liria, que atentan contra la lógica y el respeto al patrimonio".

Desde la DPZ, explican que la infraestructura "se va a sustituir por un marco de hormigón dentro del proyecto de acondicionamiento de la vía para ampliar la calzada hasta los siete metros de anchura". En este punto, justifican que "se ha adoptado esta solución por considerarse la más adecuada desde un punto de vista técnico, teniendo en cuenta que no consta ningún tipo de figura de protección". Desde la institución recuerdan que el proyecto se remitió a los dos ayuntamientos y que salió a exposición pública sin recibir alegación alguna.

En el documento ambiental del proyecto se indica que "las características de la tierra vegetal de la zona son buenas, con alto contenido en materia orgánica, lo que favorecerá la restauración". Incluyen hidrosiembra con herbáceas y la plantación de 100 unidades de especies de matorral y herbáceas y otros 100 de árboles autóctonos.