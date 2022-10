Usuarios del transporte público entre Calatayud y Zaragoza plantean mejoras para la línea de autobús

La Asociación de Usuarios de Transporte Público Calatayud-Zaragoza, que supera los 70 integrantes, ha iniciado una ronda de contacto, a través de un escrito, con los diferentes grupos políticos aragoneses para, explican, "comentarles algunos puntos del 'Proyecto del Servicio de Transporte Público de Viajeros por Carretera de las áreas de la Comunidad de Calatayud y el Aranda' con la capital. También han contactado con el Director General de Transportes del Gobierno de Aragón, Gregorio Briz.

En su análisis, exponen que en el nuevo plan "se mencionan las necesidades de conexión con los centros de salud o de los alumnos y nada relacionado con el diseño adaptado a las necesidades laborales". "Los horarios (planteados) no se ajustan a las necesidades de las jornadas laborales más usuales: bien por la hora de llegada, porque no contemplan los tiempos de desplazamiento urbano o porque no existe la frecuencia en la hora apropiada", detallan.

De igual forma, puntualizan que "no se tiene en cuenta que algunas expediciones diseñadas coinciden en horarios con trayectos ferroviarios que realizan el servicio actualmente en menor tiempo y a un precio más económico o gratuito" y advierten que "el resultado sería un descenso más acusado del número de usuarios del transporte por carretera, con las consecuencias que conllevaría para las empresas licitadoras".

También denuncian que a pesar de que el nuevo proyecto busca mantener servicios actuales, "la realidad es que se suprimen algunos servicios fundamentales para los usuarios laborales que a diario se desplazan a su puesto de trabajo en Zaragoza o Calatayud: sanitarios, profesores…". Inciden en que este servicio de bus laboral se estrenó en 2009 y da la posibilidad de conectar con el centro de la capital e iniciar la jornada laboral a las ocho.

En este sentido, explican que el nuevo diseño, por una parte, modifica la primera, retrasando la salida, calculando una duración del trayecto irreal al incluir más paradas sin incrementar el tiempo y quitando las paradas cercanas al Clínico, Servet y Ramón y Cajal. Y por otra parte quita la expedición que hacía el camino inverso a las 15.00, dejando la siguiente salida para las 17.00.

Por todo ello, piden "dejar flexibilidad para que los horarios puedan ser ajustados según la necesidad de los usuarios con la empresa", establecer paradas intermedias "a demanda", valorar frecuencias directas, suprimir paradas próximas entre sí, modificar algunas paradas para economizar tiempos y mantener el recorrido del bus laboral con paradas en Violante de Hungría, Auditorio de Zaragoza y Museo Pablo Serrano.

"Esperamos que estos apuntes sirvan para mejorar el trabajo realizado y ayuden a la conciliación familiar, fijación de población y el desarrollo económico de Aragón", sostienen.