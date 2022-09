Golpean con un palo en la cabeza a un joven de Zaragoza y lo dejan inconsciente

La Fiscalía acaba de solicitar penas que suman doce años de prisión para dos hombres y una mujer por los hechos que se produjeron en la madrugada del pasado 10 de marzo en la zona de bares de la calle María Lostal de Zaragoza. Les acusa del asalto que sufrió una clienta de la discoteca La Santa, a la que le quitaron el bolso con las tarjetas de crédito, así como de la grave agresión de la que fue víctima después un joven en la vía pública. A este último, le asestaron un fuerte golpe en la cabeza con un palo de madera.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió un traumatismo craneal y quedó inconsciente en el suelo, por lo que un amigo suyo se encaró acto seguido con los agresores para pedirle explicaciones. En ese momento, Javier C. C., Miguel Ángel S. C. y un tercer varón no identificado arremetieron también contra este segundo joven, al que sujetaban Stefany Adenis V. A. y una menor. Además de agredirle, entre los cinco lograron también quitarle un teléfono móvil valorado en casi 900 euros y la chaqueta.

Una patrulla de la Policía Nacional batió después la zona en busca de los agresores y logró detener en una calle próxima a Miguel Ángel S. C. y a las dos chicas. Stefany Adenis V. A. se negó repetidamente a identificarse, así como a acompañar a los agentes a comisaría. De hecho, golpeó a dos de ellos con el puño, agresión por la que también se le acusa ahora.

A los investigados, que serán juzgados próximamente en Zaragoza, se les imputan delitos de robo con violencia, lesiones, resistencia a la autoridad, hurto y estafa. Este último, porque a la joven que asaltaron en la discoteca le quitaron las tarjetas bancarias e intentaron usarlas sin éxito.