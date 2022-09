"El colegio no tuvo el cuidado necesario ni hizo seguimiento del acoso que sufría mi hija"

Carlos A., el padre de la niña de 10 años que el pasado viernes intentó quitarse la vida al no soportar el acoso que sufría por parte de compañeras del colegio Agustín Gericó, está convencido de que el centro escolar no hizo lo que estaba en su mano para evitar lo que pasaba.

«Nuestra hija nos contó lo que estaba pasando y nosotros intentamos hablar con la dirección, pero nunca nos recibió. Sí que hablamos con la tutora y nos aseguró que iba a poner fin a los insultos y maltrato que sufría, pero no fue así», indicó ayer Carlos A. Añadió que tampoco después del intento de suicidio la dirección de colegio se ha puesto en contacto con ellos, ni tampoco nadie del servicio de Educación del Gobierno de Aragón. «La tutora le ha preguntado a mi mujer por Whatsapp por el estado de S., pero hablar, no han hablado», reiteró.

Afortunadamente, la evolución de la niña es favorable. Tiene una grave fractura de cadera que la mantendrá durante un tiempo en el hospital. «Y va a necesitar ayuda profesional porque emocionalmente está asustada y muy nerviosa, aunque tiene todo el apoyo de su entorno familiar», contaba ayer su padre.

Al preguntarle si les ha contado lo que le pasó en los primeros días de este curso, manifestó: «Nos dijo que todo seguía igual que el anterior. Pensaba que al no ir con las mismas niñas iba a cambiar. Pero el primer día se encontró con más de lo mismo».

Ese más de lo mismo eran insultos, golpes, humillaciones y menosprecio. «Le decían sudaca de mierda vete a tu puto país, le tiraban del cabello, le mojaban la ropa o le quitaban los útiles del colegio. Imagino que como no encontró ayuda ni en el colegio ni en nosotros, empezó a guardarse las cosas y como única salida, el viernes decidió lanzarse por el balcón», contaba Carlos A.

Nuevo comunicado del colegio

El padre recordó un episodio vivido el año pasado en el que una niña le dio una bofetada a su hija y se defendió. «Cayeron al suelo y fueron separadas por personal del colegio. Pero luego no hicieron el debido seguimiento del caso y lo trataron como si fueran rencillas entre niñas. No han tenido el debido cuidado». Señaló que en el comunicado emitido por el colegio lunes hacía referencia a que tuvieron una especial atención con su hija. Admitió que fueron «muy amables desde el principio» y les ayudaron con la acogida de la niña y material escolar. «Pero luego han hecho lo opuesto a lo que dijeron en un principio. No le dieron importancia a lo que estaba ocurriendo», insistió.

Por su parte, el colegio hizo público ayer otro comunicado en el que reiteraba su apoyo a la familia, su deseo de pronta recuperación de la alumna y su colaboración con el Servicio Provincial de Educación y el Grupo de Menores de la Policía.

Mientras, el abogado de los padres de la menor, Miguel Lanaspa, explicó que confía en la Policía y espera los resultados de la investigación. Anunció que tiene intención de comparecer en el expediente administrativo que se ha abierto y está valorando la vía penal, pues, de probarse el acoso, aunque los menores son inimputables hasta los 14 años, los padres tienen responsabilidad civil de sus actos. Respecto al colegio, señaló que no activó el protocolo de acoso, cuando este fija claramente cómo actuar en el momento en el que se conoce una situación de violencia.

En este sentido, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de la Escuela Pública (Fapar) insistió en que es importante que las familias sepan que los mencionados protocolos de acoso pueden ser activados directamente por las familias en caso de que desde el centro no se les haga caso.