Estos son los cuatro joteros que darán el pregón de las Fiestas del Pilar 2022

El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto cara este lunes a los cuatro joteros que leerán el pregón de las Fiestas del Pilar 2022 el próximo 8 de octubre. Lo harán en nombre de la jota aragonesa y en sustitución de Ander Herrera, que no podrá subirse al balcón del Consistorio como estaba inicialmente previsto por compromisos profesionales.

Sara Moreno (15 años) y Diego de Pablo (12) serán la pareja infantil y José Miguel Pamplona (70) y Sara Caballero (39), la adulta. Moreno lleva vinculada al mundo de la jota desde los 4 años, cuando empezó a bailar por influencia de su madre y su hermana mayor. Miembro de Simpatía Aragonesa y estudiante del colegio Escolapias Calasanz, asegura sentirse "muy afortunada". "Es muy difícil que algo así vuelva a ocurrir. No me esperaba que me fuera a pasar, había muchas personas en el sorteo, lo veía casi imposible", ha dicho, al tiempo que ha reconocido que si no pudiese hacer jota sería como si faltase algo en su vida.

Su compañero será Diego de Pablo, cantador de jota desde bien pequeño e integrante de la Escuela Municipal de Música y Danza. Para él, que pese a su corta edad ya ha participado en certámenes como el de Sallent de Gállego, Sariñena o Huesca, el encargo es todo "un honor". "Me gusta mucho la jota, Zaragoza y las fiestas. Si unimos todo... Espero leer bien el pregón y no hacerlo mal", ha comentado. Cuando se enteró de que iba a ser pregonero saltó de alegría y emoción. "No me lo creía, pensaba que era una broma", ha admitido.

La experiencia la pondrán Sara Caballero y José Miguel Pamplona. Ella se declara amante de la jota y del folclore aragonés. Baila desde los 3 años y pertenece al grupo Carisma Aragonés. "Ahora en septiembre hará 36 años que aprendí a dar patada y vuelta. La jota es amor, ímpetu, respeto y compañerismo. Es una manera de vivir, una herramienta brutal para transformar la sociedad. Estoy muy emocionada, me siento muy honrada", ha explicado.

Para Pamplona, por su parte, es "una satisfacción". Fundador de la escuela y el ballet folclórico Baluarte Aragonés, empezó en la jota a los 7 años. Como bailarín ha recibido numerosos premios de distintos certámenes celebrados en media España, y en 1972 obtuvo el Premio Ordinario del Certamen Oficial de Zaragoza. "Poder representar a mis compañeros es un orgullo y un honor", ha señalado, antes de recordar a "todos los maestros que, poco a poco, fueron luchando para que la jota llegase al momento en el que está hoy". "Es el mejor folclore del mundo. Está por encima de todo", ha subrayado.

Los cuatro pondrán voz a las palabras que escriba José Luis Melero, escritor, amante y estudioso de la jota e hijo predilecto de la ciudad al que la vicealcaldesa, Sara Fernández, ha querido agradecer su participación. "Es un honor extraordinario que acepto con enorme ilusión. Me han hecho muy feliz. Procuraré estar a la altura, lo vamos a pasar bomba. Vamos a ensayar el texto todo lo que haga falta para que salga lo mejor posible. Cualquier cosa por servir a la ciudad y a la jota", ha incidido.

En este sentido, ha reconocido que para muchos aragoneses, la jota es "una seña de identidad". "Tiene que estar por encima de cualquier contingencia y de cualquier avatar político y social", ha aseverado.