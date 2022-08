La exposición 'Y se escribe Spirou' abre hasta el 2 de septiembre

El Centro Cívico Río Ebro de Zaragoza acoge la exposición gratuita 'Y se escribe Spirou', en el marco de las actividades que la capital aragonesa organiza cada año en torno al Salón del Cómic, que se podrá visitar hasta el próximo 2 de septiembre. La muestra consta de 41 láminas en cartón pluma sobre el cómic franco-belga que el dibujante Robert Velter crea en 1938 y que llega a los quioscos españoles en los años setenta.

El Salón del Cómic de Zaragoza, un espacio gestionado por el Servicio de Centros Cívicos, ha presentado en 2015 esta iniciativa en conmemoración al 75 aniversario del cómic, uniéndose al proyecto divulgativo de la editorial Dibbuks.

Este verano se ha retomado la misma exposición, que junto a las que se organizan sobre otros personajes como Spiderman o Mafalda, se presentan en distintos centros como "forma de descentralizar y acercar la cultura a la ciudadanía", según ha indicado la directora del C.C. Río Ebro, María L. Palasí.

En la colección que se ofrece al público se encuentran las distintas interpretaciones realizadas por autores españoles como Ata, Juan Berrio, José Luis Ágreda, Tomeu Segui, Víctor Santos o Mel, y se abre la posibilidad de que aficionados al cómic puedan exponer sus trabajos. Entre las obras presentadas, se ha escogido la de Juanfer Briones como cartel anunciador de la muestra.

"Spirou es un clásico, aunque no demasiado conocido en nuestro país", ha indicado la directora del centro. En España no ha contado con una publicación constante en el tiempo, sino que su existencia editorial ha sido irregular. Esto ha provocado que, a diferencia de lo que ha sucedido con cómics como los de Tintín o Asterix y Obelix, no adquiera un reconocimiento sólido e internacional. Por ello, el objetivo de la exposición es dar difusión a este personaje.

Durante los meses de verano "con motivo de las vacaciones estivales, decae la actividad dirigida al público adulto en los centros cívicos" y, a la par, "se llenan de niños y jóvenes que realizan actividades de ocio", ha subrayado Palasí.

Al alojarse la exposición en el mismo centro donde llevan a cabo esas actividades, "facilitamos el desarrollo de una actividad educativa de calidad, que de otra forma sería de complicado acceso", ha continuado.

'Y se escribe Spirou', según indica el CIPAJ, es una acción vinculada al Objetivo de Desarrollo Sostenible Educación de Calidad. En relación a esto, Palasí ha expuesto que "presentando una exposición que pueda ser atractiva para el público infantil y juvenil se pretende acercar la cultura a la ciudadanía, iniciar a los más pequeños en un ocio de calidad y divertido al mismo tiempo".

El Centro Cívico Río Ebro, que contribuye de esta manera al desarrollo educativo fuera del entorno reglado, está abierto al público de lunes a viernes de 8.30 a 21.30 con libre acceso.