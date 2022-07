Sediles denuncia la paralización de sus dos proyectos fotovoltaicos

El Ayuntamiento de Sediles ha invertido más de 70.000 euros, con participación de los fondos europeos Next Generation, para contar dos instalaciones de paneles fotovoltaicos con destino a abastecer un proyecto de autoconsumo colectivo. Desde principios de este año la instalación de la placas está concluida, pero el alcalde, Juan Luis Condón, lamenta que las trabas burocráticas esté demorando su puesta en funcionamiento y la tramitación de los permisos no se agilice lo suficiente.

Una parte de las placas se han colocado sobre la cubierta del albergue municipal con una potencia de 20 kilovatios, con los que se abastecerá este edificio, el bar-tienda y dos apartamentos. Otras se han colocado sobre el tejado del pabellón, con 10 kilovatios, con destino a cubrir las necesidades de la depuradora, las piscinas, cinco viviendas municipales, la ludoteca, la biblioteca y el consultorio.

"Estaba todo acabado en enero y los papeles que nos piden ya están firmados, pero no hay forma de que Endesa lo ponga en funcionamiento", lamenta el alcalde, Juan Luis Condón. En este sentido, critica que "se esté fomentando este tipo de instalaciones" y. sin embargo, no se faciliten "las cosas a quienes lo hemos querido poner en marcha". Recuerda que han sido una de las primeras localidades de la provincia de Zaragoza en apostar por esta iniciativa.

Por su parte, fuentes de la compañía eléctrica explican que "se trata de un autoconsumo colectivo con conexión directa a red", y que "tienen que solicitar el contrato de servicios auxiliares de producción y solicitar la modificación a autoconsumo de todos los puntos de suministro asociados".

Desde la empresa Tecnologías y Energías, encargada de las instalaciones, señalan que del albergue ya cuentan con el contrato técnico firmado con la distribuidora y que las solicitudes de los puntos de suministro ya se han notificado y están "a la espera" de una respuesta. Respecto a la del pabellón, detallan que tras una inspección superaron el pasado 5 de mayo, les instaron a contactar a través de un un correo electrónico con el grupo Enel, al que ya remitieron la información y del que también están pendientes.

"Queremos ponerlo en marcha cuanto antes. Así las placas solo valen para calentarse y coger polvo. Cuando en el bar, por poner un ejemplo, podrían estar beneficiándose del suministro y sin embargo han pasado de pagar 400 euros de luz a 1.000", zanja Condón.