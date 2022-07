Medio siglo de reivindicación y conquistas vecinales en La Paz

La Asociación de Vecinos de La Paz cumple medio siglo de historia con "conquistas importantes" y "mucho que decir". Surgió como respuesta a una "especulación desmesurada" en el barrio, según recuerda su actual presidente, José Luis Villalobos, y fue clave para la creación del parque de La Paz, la reforma de la calle de Oviedo, el impulso a las dos escuelas de formación o el mantenimiento de la unidad de Salud Mental.

A 2022 llega con 600 socios y 'sangre joven' para llevar las riendas de la agrupación muchos años más. "Estar tanto tiempo en el candelero demuestra que el movimiento sirve", opina Villalobos, que sitúa entre las prioridades actuales la mejora de las comunicaciones entre el barrio, San José y el resto de la ciudad –evitando que el Canal sea "una barrera"–, el comedor social para el centro cívico –que se viene prometiendo "desde hace bastante tiempo"–, y la mejora de la Atención Primaria, que ha empeorado sus tiempos al tener que asumir las cartillas de los vecinos de Parque Venecia.

En 1972 faltaban derechos tan básicos como el transporte, el alcantarillado, recursos educativos... Fueron logros que se fueron consiguiendo poco a poco. Los hubo, incluso, que obligaron a ir más allá. "En 1989, el Ayuntamiento intentó cerrar nuestro local y se respondió con un encierro en el que participó hasta el Justicia", apunta Villalobos.

En este tiempo ha cambiado incluso la forma de dirigirse a los vecinos. "Antes tenías que 'cartelear' todo lo posible, pero ahora, todo se centraliza a través de la web y las redes sociales. La gente está mucho más al tanto de lo que ocurre en el barrio", afirma Charo Lambán, presidenta de la asociación entre 2012 y 2014.

Los representantes vecinales de la Paz, en la sede de la asociación. Oliver Duch

A ella le tocó vivir los años "más duros" de la crisis económica. También lidió con la reordenación de las líneas de autobús, que les obligó a luchar por el 31.

La Paz, cuenta Lambán, ha conseguido mantener su comercio, un "motivo de orgullo" en los tiempos que corren. La reforma de la calle de Oviedo, que antes estaba "intransitable", según Villalobos, también fue "decisiva". Salió adelante a base de mucho insistir, e incluso había vecinos que, en un primer momento, estaban en contra.

"Esperanzas" de cara al futuro

La asociación, que en las últimas semanas ha organizado charlas y un festival de música para conmemorar su 50 aniversario, mantiene vivo su espíritu reivindicativo pese al paso de los años. Prueba de ello es la 'no hoguera' que convocó por San Juan al no recibir autorización del Ayuntamiento –una decisión avalada por los informes de Bomberos que "ha dolido" especialmente a los vecinos– o su rechazo al Bosque de los Zaragozanos, para el que "no se ha tenido en cuenta al tejido asociativo del barrio", que pedía unos huertos sociales.

"Defendemos un trato de igualdad y equidad de nuestro barrio con el resto de la ciudad. No puede ser que aquí no pueda prenderse una hoguera como lleva haciéndose desde hace 35 años y que sí se permita una en la plaza de San Francisco", incide Villalobos.

El colectivo también centra sus esfuerzos en paliar la brecha digital y evitar que haya gente que se quede al margen de las nuevas tecnologías. Valentín Cazaña, presidente de la agrupación entre 2016 y 2018, creía que el relevo generacional iba a ser "muy complicado", pero la llegada de gente joven ha dado "esperanzas". Como Lambán, desea "larga vida" al movimiento vecinal y confía en que las reivindicaciones sigan ayudando a construir un barrio mejor al menos otros 50 años más.