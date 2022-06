Las piscinas de Cuarte de Huerva, espacio sin humo gracias a un convenio con la AECC

La Asociación Española Contra el Cáncer y el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva han firmado un convenio para declarar las piscinas municipales de esta localidad “Espacio sin Humo” consiguiendo de esta manera evitar que los usuarios se vean obligados a respirar humo de tabaco.

Esta acción se engloba en la campaña que, desde la Asociación, se está llevando a cabo en todo el territorio nacional para evitar que se considere normal el consumo de tabaco en estas áreas, ampliando los espacios libres de humos.

La acción se ha iniciado ubicando carteles en diferentes puntos de las instalaciones municipales informando del espacio libre de humos y se va a trabajar con mensajes por megafonía y la educación a través de pequeñas formaciones dirigidas al público por parte de técnicos de la Asociación Española Contra el Cáncer.

La AECC recuerda que el consumo de tabaco es la primera causa de muerte prevenible. Cada año, en el mundo, fallecen más de 8 millones de personas a causa del tabaco de las cuales 7 millones lo han hecho por consumo directo y alrededor de 1,5 millones no se habían encendido un cigarro. Sólo en España, el tabaco mata cada año a más de 50.000 personas siendo el responsable del 30% de todos los casos de cáncer y de hasta 20 tipos distintos como el del pulmón, laringe, páncreas, vejiga, esófago o hígado.

La población no percibe el riesgo de desarrollar cáncer cuando inhalas este humo tóxico. Sin embargo, está demostrado que este humo provoca cáncer ya que contiene más de 70 sustancias cancerígenas. Y no, el humo no se esfuma al aire libre. En el 100% de los espacios públicos donde hay menores hay restos de humo de tabaco perjudiciales para la salud como, por ejemplo, en el 95% de las terrazas, en el 46% de los accesos a los centros escolares o en el 43% de los parques infantiles. Un último dato: una colilla apagada continúa desprendiendo un 14% de nicotina durante al menos 24 horas.

Los menores de 12 años son una población muy vulnerable y están indefensos frente al humo del tabaco. El 72% están expuestos a este humo, de los cuales el 43% lo está en espacios públicos, ya que 9 de cada 10 fumadores fuma delante de ellos.

Las consecuencias para la salud son obvias: multiplican el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en la edad adulta, pero en el corto plazo tienen un 50% más otitis, un 30% más de infecciones respiratorias y un 20% más de crisis asmáticas. Ampliar los espacios libres de humo es proteger su derecho a no enfermar y desnormalizar el consumo de tabaco, la segunda sustancia tóxica más consumida entre los 14 y los 18 años.